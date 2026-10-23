バイエルン・ミュンヘンの練習場にドクターヘリ、ヴァンサン・コンパニを巡り大きな懸念

ヴァンサン・コンパニ監督が金曜午後、緊急搬送で病院に運ばれた。『BILD』によると、ベルギー人指揮官のためにバイエルン・ミュンヘンの練習場には救急ヘリコプターまで着陸したという。

コンパニは今週、体調が優れなかった。先週末にウイルス感染症にかかり、RBライプツィヒ戦（6-1）の試合中と試合後には監督室で横にならなければならなかった。

その後、月曜と火曜のバイエルンの練習を欠席。アーセナルとのチャンピオンズリーグの一戦（2-2）に向けた記者会見も、アシスタントに任せた。

『BILD』によれば、ウイルス感染症が「古い瘢痕組織」に問題を引き起こし、マンチェスター・シティなどでプレーした元選手は現在、移動するのも困難な状態だという。

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ベルギー人指揮官はアーセナル戦後の記者会見で、こう語っていた。「監督として、常にあらゆることをやり、すべてを達成したいと思う。先週、かなり厄介なウイルスに感染した。もちろん、自分の体の声に耳を傾けなかった。そして、ある時点で体が『もうやめろ！』と言ったんだ」

コンパニが金曜に救急車で病院へ搬送された理由は、まだ分かっていない。『BILD』によると、バイエルンの監督について「大きな懸念」が広がっている。