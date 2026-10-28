バイエルン・ミュンヘンの練習中に倒れたヴァンサン・コンパニ、肩を脱臼したとみられる。医師は心臓発作と脳卒中の可能性を否定

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バイエルン・ミュンヘンの練習場で倒れたヴァンサン・コンパニ監督は、肩を脱臼したとみられている。医師らは心臓発作と脳卒中の可能性を否定した。コンパニ監督は検査が続くなか、現在も入院している。一方、バロンドール受賞者のハリー・ケインは、監督から月曜日に電話があり、体調は良く、回復に向かっていると伝えられたことを明かした。

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コンパニ、練習場で倒れた後にけいれん発作

コンパニは先週、バイエルンがアーセナルと引き分けたチャンピオンズリーグの試合で指揮を執った後、ベンチを離れている。5日前にクラブの練習場で倒れたためだ。『BILD』によると、倒れた後にはけいれん発作も起こし、病院に緊急搬送された。

同ドイツメディアは、命に関わる状態ではないとみられ、心臓発作と脳卒中はいずれも否定されたと報じた。ただし、医師は脳に問題がある可能性を引き続き調べている。初期の報道では、欠場の原因はウイルス感染で、股関節にある古い瘢痕組織に問題が生じたためとされていた。

バイエルン幹部がコンパニを見舞い、ダンクスも前向きな近況を報告

コンパニは現在もミュンヘンの病院に入院しており、プライバシーを最大限確保するため、別の区画で治療を受けている。クラブ会長のヘルベルト・ハイナー、スポーツディレクターのマックス・エーベルル、名誉会長のウリ・ヘーネスが見舞いに訪れたとみられる。一方、クラブ関係者の間では、コンパニの「仕事中毒」的な習慣を懸念する声も上がっている。

暫定的に指揮を執るアーロン・ダンクスは火曜日、『BILD』に対し、コンパニは「元気そうだ」と語った。さらに「日に日に良くなっているように見える。それは前向きなことだ。ただ、診断や仕事への復帰に関して大きな新情報はない」と続けた。

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ケイン、朝の電話でコンパニの回復を実感

ケインもバロンドール受賞後に同様の楽観的な見方を示し、月曜日の朝にコンパニ監督から電話があったことを明かした。「実際に電話をくれたんだ。［月曜日］の朝9時という早い時間にね。幸い、ちょうどベッドから出たところだったから、電話に出られた。僕にお祝いと幸運を伝えたかっただけなんだ。調子はどうかと尋ねたら、元気で、回復に向かっていると感じていると言っていた」

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ケインはさらにこう語った。「彼はもうチームに戻りたくてたまらないタイプだと分かっている。僕たちと一緒に練習場に出て、ベンチにも入りたいんだ。でも、休むことが大切だ。最近は健康面で少しつらい時期を過ごしている。僕たちがその穴を埋められればと思うし、スタッフも対応できると思う。もちろん彼はいないけれど、ミュンヘンに戻って彼やスタッフ、チームメート全員に会えることは、僕にとってものすごく大きい。この［賞］は僕だけでなく、彼らのものでもあると話してきた。だから、彼らと少しでも祝えるのは特別なことになる」

コンパニ不在の過密日程、ダンクスがバイエルンを指揮

コンパニが今後数週間でベンチに戻る見込みはなく、アンデルレヒト時代にコンパニのアシスタントを務めたダンクスが、ボルシア・ドルトムント、アトレティコ・マドリー、マインツとの試合で指揮を執ることになる。

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ダンクスは過去に、アストン・ヴィラでディーン・スミスとスティーヴン・ジェラード、ミドルズブラでマイケル・キャリックの代役を務めた経験がある。好調なシーズン序盤を経てブンデスリーガ首位に立つバイエルンの指揮を引き継ぐ。



