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バイエルン・ミュンヘンのヴァンサン・コンパニ監督は、先週のリザーブチームの練習中に周囲を驚かせる形で倒れ、入院先で徐々に回復している。アシスタントコーチのアーロン・ダンクス氏は、ベルギー人指揮官が前向きに過ごしていると明かした。ただ、クラブはベンチ復帰の時期について、まだ見通しを示していない。

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練習中に倒れたコンパニ、病院で回復中

バイエルンのコンパニ監督は、先週金曜日に深刻な健康上の問題に見舞われた後、ゆっくりと回復している。40歳の同監督は練習中に倒れ、緊急の治療を受けるため、直ちに病院へ搬送された。

ベルギー出身のコンパニ監督は今後、数週間にわたって現場を離れる見込みだ。倒れるまでの数日間はウイルス性の病気と闘っており、すでにトップチームの練習を数回欠席していた。

クラブはコンパニ監督の回復に関して一切のリスクを冒さない方針だ。バイエルンの医療スタッフは経過を注意深く見守っているが、同監督が指揮に復帰する時期については明言を避けている。

ダンクス、コンパニ監督の容体に前向きな報告

バイエルンのアシスタントコーチを務めるダンクスが、火曜日に報道陣への対応を引き受けた。コンパニ監督の容体について待ち望まれていた前向きな情報を伝え、回復に向かっているとサポーターを安心させた。

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ダンクスは月曜日、病院でコンパニ監督と短い時間を過ごしたと明かした。親しく言葉を交わした際、サッカーや具体的な戦術プランについては一切話さなかったという。

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「彼は元気そうだ。日に日に良くなっているようだ」とダンクスは語ったと、ロイターが伝えた。「診断や職務への復帰について、大きな進展はない。休ませて、時間をかけさせてほしい」

喜びと落胆が交錯するチーム

コンパニ監督が倒れるという恐ろしい出来事は、クラブにとって節目となる１週間に暗い影を落とした。月曜日にはバイエルンのFWハリー・ケインが権威あるバロンドールを受賞し、2001年のマイケル・オーウェン以来となるイングランド人受賞者となった。

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ダンクスは、この数日間、チームが激しい感情の起伏を経験してきたと認めた。一方で、困難な時期に選手たちが極めてプロフェッショナルに振る舞ったことを称賛した。

「この１週間で、人生の両極端を味わった。ハリーにとっての喜びと高揚、そしてここ数日の落ち込みだ」とダンクスは説明した。「こうした時期を乗り越えるには、私たちの結束とチームスピリットを頼りにする必要があった。それが間違いなく助けになった」

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コンパニ不在のバイエルンに大きな試練

バイエルンの選手たちは、監督不在のまま過密日程に向けて気持ちを切り替えなければならない。水曜日にはドイツカップ２回戦でマクデブルクをホームに迎える。

さらに今週末には、国内での大一番が控える。バイエルンはブンデスリーガで優勝を争うボルシア・ドルトムントを迎え、伝統の一戦「デア・クラシカー」に臨む。