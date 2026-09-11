2026年8月25日、元バイエルン・ミュンヘンのプロ選手であるトーマス・ミュラー、マッツ・フンメルス、ヤン・ゾマー、ルーカス・エルナンデスが、投資グループLEAD/ADvantageとともに、ポルトガル1部のエストレラ・アマドーラの株式90％を約4000万ユーロで取得したという報道が大きな注目を集めた。

投資家の顔ぶれがあまりにも豪華だったため、この取引の本当の主役はやや影に隠れてしまった。エストレラ・アマドーラの新クラブ会長兼CEOに就任したのは、まだ35歳のミュンヘン出身者だ。この10年でバイエルン・ミュンヘンの舞台裏における最重要スタッフの1人へと成長し、今夏の退団は、現在ハンブルガーSVで取締役会会長を務める元チームマネジャー兼戦略部門トップ、キャスリーン・クルーガーの退団と同じくらい、チームを支えるチームに大きな穴を残した。

その新CEO、ヨハネス・メスマングの少年のような顔立ちは、多くのサッカーファンに見覚えがあるかもしれない。ここ数年、バイエルンが新加入選手を獲得し、新たな住まいと職場を案内するたびに、気づけばいつもメスマングが画面に映っていた。

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ヨハネス・メスマングはバイエルン・ミュンヘンで何をしていたのか？

長く統合担当を務め、その後は選手サポート部門の責任者となり、最後はスカウティングにも携わっていた。数ある業務の中には、新加入選手を空港まで迎えに行くこと、あらゆることを案内すること、役所での手続きを手伝うこと、必要に応じて通訳すること、そしてただそばにいることが含まれていた。後に加入することになる一部の選手とは、バイエルン幹部が正式にアプローチする前から、メスマングがインスタグラム上ですでに連絡を取っていたともされる。選手担当が扉を開く存在だったのだ。メスマングは、優れた聞き手であり、選手との接し方に卓越した才能を持つ人物として思い描くべきだろう。現代サッカーがどう機能しているかを非常によく理解していた。

そんなFCバイエルン時代の“何でも屋”（メスマング自身によるメスマング評）は今やポルトガル1部クラブの取締役会会長となり、選手移籍をめぐってかつての上司たちとも交渉している。というのも7月末、ロブロ・ズボラネクがアマドーラへ移籍したからだ。ここ数シーズンはFCバイエルンからシュトゥルム・グラーツ、グラスホッパー・チューリヒへレンタルされていた同選手の移籍金は150万ユーロ。メスマングと投資グループはその時点ではまだリスボン郊外のクラブで正式な実権を握っておらず、買収も完了していなかったが、少なくとも7月初旬から助言役としては関わっていたという。さらに、センターバックのオタビオが移籍金500万ユーロでフランクフルトへ売却された件にも、すでにドイツ側が関与していたとみられている。

ヨハネス・メスマングとバイエルンのレジェンド、クラウディオ・ピサーロの関係は？

ミュンヘンとのつながりが今後も密であり続ける可能性は、8月末のアマドーラでの就任会見でメスマング自身がにおわせていた。バイエルンとの交流は「ロブロ・ズボナレクの加入ですでに起きたように」今後も続くと、その場でメスマングは語っている。

ちなみに、ポルトガルの記者たちが満足げに指摘していたように、その発言は流ちょうなポルトガル語によるものだった。メスマングは5か国語を流ちょうに話す。母語のドイツ語とスペイン語に加え、英語、ポルトガル語、フランス語、さらに少しイタリア語も話せる。ドイツ人の父とペルー人の母を持ち、さらに若い頃にはブラジルのサンパウロで3年間暮らしていたのだから、恵まれていると言えるだろう。そしてその地でサッカーもしていた。メスマングはサンパウロFCの下部組織でセントラルミッドフィルダーと右サイドバックとしてプレーし、かつてのトッテナムのスター、ルーカス・モウラともチームメートだった。メスマングはプロには届かなかったが、それでもサッカーは彼の仕事になった。

ドイツ帰国後、アビトゥーアを無事に終えたメスマングはハイデルベルクで法学を学び、傍らハンジ・フリックの地元クラブであるFCバンメンタールなどでプレーしていた。FCバイエルン入りのきっかけはインターンシップで、それを仲介したのは当時ミュンヘンでおそらく最も有名なペルー人、クラウディオ・ピサーロだった。ピサーロはメスマング家の長年にわたる親しい友人でもある。やはりサッカー界は狭い。

エストレラ・アマドーラの投資家たちは、かつて同じKickbaseリーグでプレーしていた

メスマングがFCバイエルン・ミュンヘンで最初に担った仕事の1つは、ポルトガル人のレナト・サンチェスがミュンヘンでの生活に順応するのを助けることだった。メスマングはサンチェスの通訳を務め、役所での手続きを手伝い、一緒にプレイステーションで遊ぶなどしていた。偶然にもサンチェスはアマドーラ生まれだが、バイエルンでは2度の挑戦でも最終的に定着できなかった。かつては超逸材、将来のバロンドール候補とみなされていたこのMFも、現在は29歳となり、多くの紆余曲折を経て今夏から無所属となっている。

だが、メスマングはレコードマイスターで急速に出世した。そうして今、エストレラ・アマドーラを買収したこの著名な4人組を結びつけているのは、もちろん全員がFCバイエルン・ミュンヘンで知り合ったという事実だ。だが何よりも、全員がメスマングと近い関係にあることが大きい。SNSには、メスマングとミュラー、フンメルス、エルナンデスが一緒に写った写真が数多く見つかる。さらに少なくともパンデミック以降は、全員が同じKickbaseリーグでプレーしているという。2021年のポッドキャストで、メスマングはこのファンタジーフットボールアプリの制作者たちに自身の歩みや、自分、フンメルス、ミュラーらのKickbase熱について語っている。そして今、そのKickbase仲間たちは一歩先へ進む。ファンタジーフットボールから、本物のマネジメントへ。

なぜリーガ・ポルトガルは投資家にとってこれほど魅力的なのか？

では、なぜポルトガルなのか。理由は明白だ。リーガ・ポルトガルは、もちろん主にベンフィカ、スポルティング、FCポルトという最強クラブの存在によって、欧州5大リーグからまったく遠い位置にあるわけではない。競技レベルはベルギーリーグやオランダリーグと比較可能で、少なくともオーストリア・ブンデスリーガよりは上だ。UEFAの5年ランキングで、同リーグは現在リーグ・アンに次ぐ6位につけている。

さらに、ポルトガルのクラブには投資家にとってとりわけ魅力的なビジネスモデルがある。彼らは昔から育成・売却型クラブとして自らを位置づけてきた。スカウティングと選手育成の構造は高いレベルにあり、そこにポルトガル側の関係者が持つ一定の交渉術も加わる。「ベンフィカ、ポルト、スポルティングを除く成功上位10クラブは、10年間の合計で7億ユーロ超の移籍収支黒字を生み出してきた。これは穴場情報ではなく、この国のビジネスモデルだ」と、かつてRBライプツィヒでマックス・エベルの右腕としてスポーツコーディネーターを務め、現在はポルトガル4部シントレンセの会長であるフェリックス・クルーガーが、最近ミュンヒナー・メルクールに語っている。

メスマングもまた、ポルトガルリーグの利点を説明していた。そこには「EU圏外選手の獲得に制限がない。つまり世界のどの地域からでも選手を獲得できる」という。そしてそれこそがおそらく計画なのだろう。アマドーラを、サッカー発展国の才能にとっての踏み台にするというものだ。ただ、この夏にまず加わったのは、セルビア（新キャプテンのステファン・レコビッチ、22歳、レッドスター・ベオグラードから）、スペイン（ホアン・ジョルダン、32歳、セビージャFCから）、フランス（リュカ・マンカレッリ、22歳、モンペリエから）、あるいはドイツ（前述のズボラネクに加え、シュトゥットガルトからのレンタル選手ジェレミー・アルベアロ、そしてフォルトゥナ・デュッセルドルフIIの韓国人シ・ウー・ヤン）からの選手たちだった。

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トーマス・ミュラー、マッツ・フンメルスらとともにエストレラ・アマドーラを買収した投資ファンドの正体は？

シーズンのスタートは満足のいくものだった。リーグ開幕4試合でまだ無敗を維持し、勝ち点6でチームは9位につけている。ドイツからの投資家たちは観客の関心をやや高めることにも成功した。ここまでのホーム2試合の平均観客数は4691人で、前シーズンの平均3353人を上回っている。ドイツと比べれば、もちろんほほ笑ましいほどの数字に聞こえる。バイエルンでは公開練習の方が多くの観客を集めることもあるうえ、エスタディオ・ジョゼ・ゴメスの収容人数自体もわずか9288人だからだ。とはいえポルトガルでは、5000人弱でも観客動員ランキングで9位に入る。しかしメスマングは、はるかに大きな可能性を見ている。就任会見では、インフラへの投資を行いたいと明かした。対象はスタジアムと練習場だけでなく、スカウティング、アカデミー、データ、AIといった分野にも及ぶ。

この文脈で興味深いのは、ドイツの投資ファンドLEADと、そのスポーツ部門で今回の買収を実行したADvantageが、ほかにどんな企業へ投資しているのかという点だ。アマドーラはそのポートフォリオにおける初のサッカークラブである。これまでの投資先は主にスポーツテック企業だった。ちなみにLEADの出資者は、Adidas創業家であるダスラー家の周辺から来ている。

このプロジェクトを過小評価すべきでない理由が、また1つ増えた。もちろん、ポルトガルサッカーのビッグ3であるベンフィカ、スポルティング、FCポルトにクラブがスポーツ面で追いつくのはおそらく難しい。だが、その下の順位は固定されているわけではない。現時点ではポルトガルの5クラブが国際大会に出場できるため、野心を持つ投資家クラブが入り込む余地は十分にある。

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トーマス・ミュラーとマッツ・フンメルスはエストレラ・アマドーラで何をするのか？

戦略的に賢く運営されたアンダードッグが、どれほど速く上へ駆け上がれるかは、近年イタリアのコモ1907が証明してきた。2019年にイギリスのファンドがインドネシア資本で買収した当時、このクラブは4部にいた。3度の昇格と、現在ではコモの監督として欧州の半分から追われる存在となった元プロのセスク・ファブレガス、そしてティエリ・アンリの参画を経て、コモは今回ついにRBライプツィヒ戦でチャンピオンズリーグデビューを飾った。

それと比べると、こちらは旧来的な投資家クラブのようにも映る。少なくとも“エナジードリンク軍団”にはハリウッドの著名人が姿を見せたことはなく、観光名所としてもRBは決して知られていない。そしてRBライプツィヒが主としてある製品を宣伝するために設立されたのに対し、コモ1907は独自のブランドを築き、それを売ろうとしている。これまでのところ、かなりの成功を収めながら。もちろんRBでは、かつての世界的スター選手たちが実権を握っているわけでもなく、ましてやクラブの株式を保有しているわけでもない。

アマドーラでも、ミュラー、フンメルス、ゾマー、エルナンデスが実務面に関与する予定だ。

「我々はあらゆる分野で専門性を求めている。ヤンはGK、マッツは守備、トーマスは攻撃を担当する。彼らは主に選手や潜在的な新加入選手の評価を手伝ってくれる」と、メスマングはバイエリッシャー・ルントフンクに語った。投資家たちは「補強に賛成か反対か」を伝えるという。「もちろん、ネットワークや対外的な見せ方の面でも助けてくれる。選手との面談にも彼らは同席する。彼らにとっては、マネジメントで本当に自分を試せる最初のステージになる」

フンメルスもそれを認めている。この投資は、「将来、自分にとってサッカー界でどんな仕事が正しいのかを見極めるための重要な一歩」だと、シュピーゲルに語っている。

そしてファンの間でも、どうやらライプツィヒよりコモの方が手本と見られているようだ。「スポルティング、ベンフィカ、ポルトのファンであるポルトガル人を私は説得できないだろう。でも、ポルトガル国外の多くの人々をエストレラのファンにすることはできると思う」と、メスマングは話している。

エストレラ・アマドーラはこれまでにタイトルを獲得したことがあるのか？

ファンにとって2番目に愛されるクラブになることを、最近はいくつかのクラブが目指している。というのも、こういうことだ。人々は成り上がりの物語を愛する。ソーシャルメディア登場以前からそうだったが、SNSのメカニズムがこの現象を確実に強めた。もしこれまであまり知られていなかったポルトガルのクラブが突然旋風を巻き起こせば、という期待がある。そうなれば、まったく新しい可能性が一気に開ける。いわゆるボデ／グリムト現象だ。

今季のバイエルンにとって最初のチャンピオンズリーグの相手と同じように、アマドーラが財政問題を抱えていたのもそれほど昔の話ではない。2010年にはチームが大会運営から完全に撤退し、2020年に3部クラブとの合併を経て、クラブは再び旧名を取り戻した。そのためクラブはまだ公式タイトルを獲得していない。同名の前身クラブでさえ、パルマレスにあるのは1989/990年のポルトガル杯優勝だけだ。まだまだ伸びしろは大きい。