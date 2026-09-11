2026年8月25日、FCバイエルン・ミュンヘンの元プロ選手であるトーマス・ミュラー、マッツ・フンメルス、ヤン・ゾマー、ルーカス・エルナンデスが、投資グループLEAD/ADvantageとともに、ポルトガル1部のエストレラ・アマドーラの株式90パーセントを約4000万ユーロで取得したとの報道が注目を集めた。

投資家たちの著名な顔ぶれに注目が集まる中で、この案件の真の主役はやや影に隠れていた。エストレラ・アマドーラの新クラブ会長兼CEOとなったのは、まだ35歳のミュンヘン出身者だ。この10年間でバイエルン・ミュンヘンの舞台裏における最重要スタッフの一人へと成長し、その今夏の退団は、チームを支えるチームの中で、現在はハンブルガーSVの取締役会会長を務める元チームマネジャー兼戦略部門責任者キャスリーン・クルーガーの退団と同じくらい大きな穴を残した。

その新CEOの名はヨハネス・メスマング。少年のような顔立ちは、多くのサッカーファンに見覚えがあるかもしれない。ここ数年、バイエルンが新たな選手を獲得し、新天地と職場を案内するたびに、気づけばいつもメスマングが映像の中にいた。

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ヨハネス・メスマングはFCバイエルン・ミュンヘンで何をしていたのか？

長くインテグレーション担当を務め、その後は選手サポート部門の責任者となり、最後はスカウティングにも携わっていた。数多くの業務の中には、新加入選手を空港まで迎えに行くこと、あらゆることを案内すること、行政手続きのサポート、必要に応じた通訳、そしてただ彼らのそばにいることが含まれていた。後に加入することになる何人かの選手とは、バイエルンの幹部が正式に接触する前から、メスマングがインスタグラム上で連絡を取っていたともされる。選手サポート担当が扉を開く存在だった。メスマングは、よく話を聞く人物であり、卓越した“選手の心をつかむ人”として思い描くべきだろう。現代サッカーの仕組みを非常によく理解していた。

そんなかつてのFCバイエルンにおける「何でも屋」（メスマングが自分自身をそう表現）が、今やポルトガル1部クラブの取締役会会長となり、古巣のかつての上司たちと選手移籍について交渉している。というのも7月末、ロヴロ・ズボラネクがアマドーラへ移籍したからだ。過去数シーズン、FCバイエルンからシュトゥルム・グラーツ、グラスホッパーズ・チューリヒへレンタルされていた同選手は、150万ユーロの移籍金で加入した。メスマングと投資グループは、その時点ではまだリスボン近郊のこのクラブで正式に実権を握っておらず、買収も完了していなかったが、少なくとも7月初旬から助言役として関わっていたという。さらに、センターバックのオタビオが500万ユーロの移籍金でアイントラハト・フランクフルトへ移った売却案件にも、すでにドイツ側が関与していたとみられている。

ヨハネス・メスマングとバイエルンのレジェンド、クラウディオ・ピサーロの関係とは？

ミュンヘンとの交流が今後も緊密に続く可能性について、メスマングは8月末のアマドーラでの就任会見で示唆した。バイエルンとのやり取りは、「すでにロヴロ・ズボナレクの加入で起きたように」継続していくと、メスマングは語っている。

ちなみに、ポルトガルの記者たちが満足げに指摘しているように、その発言は上手なポルトガル語によるものだった。メスマングは5か国語を流暢に話す。母語であるドイツ語とスペイン語に加え、英語、ポルトガル語、フランス語を操り、さらにイタリア語も少し話せる。ドイツ人の父とペルー人の母を持ち、さらに若い頃にブラジルのサンパウロで3年間暮らし、サッカーをしていたのだから恵まれている。FCサンパウロの下部組織では、中盤センターや右サイドバックとしてプレーし、かつてのトッテナムのスター、ルーカス・モウラとも一緒だった。プロ選手になるところまでは届かなかったが、それでもサッカーは彼の仕事になった。

ドイツへ戻ってアビトゥーアを無事に終えた後、メスマングはハイデルベルクで法学を学び、その傍らでハンジ・フリックの地元クラブであるFCバンメンタールなどでもプレーした。FCバイエルン入りのきっかけはインターンで、それを当時仲介したのが、ミュンヘンで最も有名なペルー人とも言えるクラウディオ・ピサーロだった。ピサーロはメスマング家と長年にわたり親しい間柄にある。やはりサッカー界は狭い。

エストレラ・アマドーラの投資家たちは、かつて同じKickbaseリーグでプレーしていた

メスマングがFCバイエルン・ミュンヘンで最初に担った仕事の一つは、ポルトガル人のレナト・サンチェスがミュンヘンでの生活に慣れるのを助けることだった。メスマングはサンチェスの通訳を務め、行政手続きを手伝い、一緒にプレイステーションで遊ぶなどしていた。サンチェスは――偶然というものだが――アマドーラ生まれで、バイエルンでは2度の挑戦でも最終的に定着できなかった。かつては超逸材、次代のバロンドール候補と見なされていたこのMFも、今では29歳となり、多くの紆余曲折を経て、この夏から無所属となっている。

一方でメスマングは、レコードマイスターで急速に出世していった。そして今、エストレラ・アマドーラを買収したこの著名な4人組を結びつけているのは、もちろん全員がFCバイエルン・ミュンヘンで知り合ったという事実だ。だが何より大きいのは、全員がメスマングと親しいことだ。SNSには、メスマングとミュラー、フンメルス、エルナンデスが一緒に写る写真が数多くある。少なくともパンデミックの頃から、彼らは全員同じKickbaseリーグでもプレーしている。2021年のポッドキャストで、メスマングはこのファンタジーフットボールアプリの制作者たちに、自身の歩みや、自分、フンメルス、ミュラーらのKickbase愛について語っている。いま、そのKickbase仲間たちは一歩先へ進もうとしている。ファンタジーフットボールから、現実のマネジメントへ。

なぜリーガ・ポルトガルは投資家にとって魅力的なのか？

では、なぜポルトガルなのか。理由は明白だ。リーガ・ポルトガルは、当然ながら主にベンフィカ、スポルティング、FCポルトという最強クラブのおかげで、欧州のトップ5リーグから決して大きく離れてはいない。競技レベルはベルギーリーグやオランダリーグと比較可能で、少なくともオーストリア・ブンデスリーガよりは上だ。UEFAの5年係数ランキングで、同リーグは現在リーグ・アンに次ぐ6位に位置している。

加えて、ポルトガルのクラブには投資家にとって特に魅力的なビジネスモデルがある。彼らは昔から育成クラブであり売却クラブでもあると自認してきた。スカウティングや選手育成の体制は高いレベルにあり、さらにポルトガル側の関係者には一定の交渉力もある。「ベンフィカ、ポルト、スポルティングを除く成功した10クラブは、10年間で合計7億ユーロを超えるプラスの移籍収支を生み出した。これは穴場ではない。この国のビジネスモデルだ」と、かつてRBライプツィヒでマックス・エーベルの右腕としてスポーツコーディネーターを務め、現在はポルトガル4部のシントレンセ会長であるフェリックス・クルーガーが、最近『Münchner Merkur』に語っている。

メスマングもまた、ポルトガルリーグの利点を説明している。そこには「EU圏外の外国人選手獲得に制限がない。つまり、世界のどの地域からでも選手を獲得できる」という。そして、どうやらそれが計画のようだ。アマドーラは、サッカー発展途上国のタレントたちにとっての踏み台となるはずだ。ただ、この夏にやって来たのは、まずはセルビア（レッドスター・ベオグラードから加入した新キャプテンのステファン・レコビッチ、22歳）、スペイン（セビージャFCからジョアン・ジョルダン、32歳）、フランス（モンペリエからリュカ・マンカレッリ、22歳）、そしてドイツ（すでに触れたズボラネクに加え、シュトゥットガルトからのレンタル選手ジェレミー・アルベアロ、さらにフォルトゥナ・デュッセルドルフIIから韓国人のシ・ウヤン）からの選手たちだった。

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トーマス・ミュラー、マッツ・フンメルスらとともにエストレラ・アマドーラを買収した投資ファンドの正体は？

シーズンのスタートはまずまずだった。リーグ開幕4試合でまだ敗戦はなく、勝ち点6でチームは9位につけている。また、ドイツからの投資家たちは観客の関心もいくらか高めた。ここまでのホーム2試合の平均観客数は4691人で、前季の平均3353人を上回っている。ドイツと比べれば、もちろんこれはどこか微笑ましい数字にも聞こえる。バイエルンでは公開練習の方が多くの観客を集めることすらあるし、エスタディオ・ジョゼ・ゴメスの収容人数も9288人しかない。それでもポルトガルでは、観客動員で9位に入るには5000人弱で十分だ。だがメスマングは、はるかに大きな可能性を見ている。就任会見では、インフラへの投資を行うと発表した。対象にはスタジアムやトレーニング施設だけでなく、スカウティング、アカデミー、データ、AIといった分野も含まれる。

この文脈で興味深いのは、ドイツの投資ファンドLEADと、その傘下で買収を実行したスポーツ部門ADvantageが、ほかにどのような企業へ投資しているかという点だ。アマドーラはポートフォリオにおける最初のサッカークラブである。これまでの投資先は主にスポーツテック企業だった。なお、LEADの資金提供者たちは、Adidasの創業一族であるダスラー家の周辺から来ている。

このプロジェクトを過小評価すべきでない理由が、また一つ増えたと言える。もちろん、ポルトガルサッカーのビッグ3であるベンフィカ、スポルティング、FCポルトに、クラブが競技面でも追いつく可能性は高くない。だが、その下の順位は固定されているわけではない。現在はポルトガルの5クラブが国際舞台で戦うことができるため、野心を持つ投資家クラブが入り込む余地は十分にある。

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トーマス・ミュラーとマッツ・フンメルスはエストレラ・アマドーラで何をするのか？

戦略的に賢く運営されるアンダードッグが、いかに早く上へ駆け上がれるかは、近年イタリアのコモ1907が証明してきた。2019年にイギリスのファンドがインドネシア資本で買収した当時、このクラブは4部で戦っていた。その後3度の昇格を果たし、現在ではコモの監督として欧州の半分から追われる存在にもなっている元プロのセスク・ファブレガス、そしてティエリ・アンリの参画を経て、コモは今回RBライプツィヒ戦でチャンピオンズリーグデビューを果たした。

これと比べると、まるで古いタイプの投資家クラブのようにも映る。少なくとも“エナジードリンク軍団”には、まだハリウッドの著名人が姿を見せておらず、観光名所としてもRBは決して知られていない。そして、RBライプツィヒが主としてある商品を宣伝するために設立されたのに対し、コモ1907は独自のブランドを築き、それを売ろうとしている。今のところかなりの成功を収めている。そしてもちろん、RBでは元サッカー界の世界的スターたちが実権を握っているわけでもなければ、ましてクラブの株式を保有しているわけでもない。

アマドーラでも、ミュラー、フンメルス、ゾマー、エルナンデスが実務に関与することになる。

「我々はあらゆる分野で専門性を求めている。ヤンはGK、マッツは守備、トーマスは攻撃を担当する。彼らは主として選手や潜在的な新戦力の評価を手助けする」と、メスマングはBayerischen Rundfunkに語った。投資家たちは「獲得に賛成か反対かを示す」ことになるという。「もちろん、ネットワークや対外的な見せ方の面でも助けてくれる。選手との話し合いにも同席する。彼らにとっては、マネジメントの世界で本当に自分を試すことができる最初の段階でもある」

フンメルスもこれを認めている。この投資は重要な一歩であり、「将来、自分にとってサッカー界でどの仕事が正しいのかを見極めるため」のものだと、Spiegel.に話している。

そしてファンの間でも、どうやらライプツィヒよりコモの方が手本と見られているようだ。「スポルティング、ベンフィカ、ポルトのサポーターであるポルトガル人を説得することはできないだろう。でも、ポルトガル国外の多くの人々をエストレラのファンにすることはできると思う」と、メスマングは語る。

エストレラ・アマドーラはこれまでにタイトルを獲得したことがあるのか？

ファンにとって2番目に好きなクラブになること。それを最近は一部のクラブが目指している。というのも、こういうことだ。人々は成り上がりの物語を愛する。それはソーシャルメディアの登場以前からそうだったが、SNSの仕組みがこの現象を確実に強めた。もし以前はあまり知られていなかったポルトガルのクラブが、今になって突然センセーションを巻き起こせば、新たな可能性が一気に開けるかもしれない。そうした期待がある。いわゆるボデ／グリムト現象だ。

今季のバイエルンのチャンピオンズリーグ初戦の相手と似て、アマドーラにも財政問題を抱えていた時期がそれほど昔のことではない。2010年にはチームが大会運営から完全に撤退し、2020年に3部クラブとの合併を経て、クラブは再び古い名称を取り戻した。そのため、このクラブはまだ公式タイトルを獲得していない。そして同名の前身クラブですら、パルマレスにあるのは1989/990年のポルトガル・カップ優勝だけだ。伸びしろは大きい。