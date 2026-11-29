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ドイツの元審判パトリック・イットリッヒ氏が、バイエルン・ミュンヘンのヨシュア・キミッヒに科される出場停止期間を予想した。キミッヒは前日の土曜日、フォルクスパルクで行われたブンデスリーガ第11節のハンブルク戦で退場処分を受けた。試合はスコアレスドローに終わったが、キミッヒは相手選手アレクサンダー・ロッシング＝レレシートの髪を引っ張る暴力行為に及んでいた。

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審判アナリストとして活動するイットリッヒ氏は、処分の内容は主審バスティアン・ダンケルトが報告書に何を記載するかによって決まると説明しつつ、少なくとも3試合に及ぶとの見通しを示した。

同氏は『スカイ・スポーツ・ドイツ』に対し、処分の判断にはいくつかの要素が関わってくると指摘した。そのなかには、報告書に相手選手によるキミッヒへの挑発が記されるかどうか、そしてバイエルンの同選手が事後に謝罪したかどうかが含まれるという。

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バイエルンは44分に大きな痛手を負った。ハンブルクのアレクサンダー・ロッシング＝レレシートに押されたキミッヒが相手の髪を引っ張り、VARによる確認を経て、主審バスティアン・ダンケルトが一発レッドカードを提示したのだ。

キミッヒの悔恨

キミッヒは試合後、報道陣に対し次のように語った。「大きな過ちだった。どうやっても正当化できない。1時間経った今でも、なぜあんなことをしたのか理解できない。まったく不必要で、本当に愚かだった。チームに謝らなければならない」

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バイエルンの主将はさらに「僕たちが置かれている全体的な状況を考えれば、自分のしたことはまったく正当化できるものではなかった」と続けた。

「チームに謝らなければならない。何が起きたのか、本当に説明できない。あまりにも愚かな行為だった。それでも勝ち点1を手にできたことはうれしい。普段の自分なら、こんなことはしない」

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「試合中、あの選手とは接触も口論も一切なかった。何が起きたのか説明できればよかったけれど、自分自身でも理解するのが難しいんだ」

ドイツサッカー連盟の規定では、反スポーツ的行為と相手選手への暴力行為が区別されている。

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同連盟の公式説明によれば、暴力行為の場合は6週間から6か月の出場停止処分が科される可能性がある。ただし、直前に相手から反スポーツ的行為を受けていた場合や、軽度の暴力行為と判断された場合には、最低限の処分を3試合に軽減できるという。

ドイツサッカー連盟は2023年、ダルムシュタット戦で退場処分を受けたキミッヒに、リーグ戦2試合の出場停止を科していた。

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しかし今回の一件はその性質が異なるため、来週に予定されているドイツサッカー連盟スポーツ裁判所の決定が、ドイツ代表MFのバイエルン・ミュンヘンでの離脱期間を左右することになる。

キミッヒの退場はチームに悪影響を及ぼし、バイエルンはまたしても勝利を逃した。ブンデスリーガでのケルン戦（1-1）の引き分け、チャンピオンズリーグでのフランスのリール戦（2-1）の敗戦に続く結果となった。