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ハリー・ケインはバイエルン・ミュンヘン史上最高額の契約にサインし、欧州で最も稼ぐ選手になったとされる。しかし、今後の年俸は実際のところいくらなのか。プロサッカー選手の桁外れの年俸は、どのように推計されているのか。

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ハリー・ケインはバイエルン・ミュンヘンとの契約を2029年まで延長したことで、基本給が欧州最高額の選手になったとされる。2023年に移籍金9500万ユーロでトッテナム・ホットスパーから加入したバイエルン史上最高額の補強選手は、クラブ史上最大の契約を結んだとも伝えられている。

報じたのは、幅広い人脈を持ち、扇情的な報道とは無縁として知られるジ・アスレティックの記者デイビッド・オーンスタインだ。同じく信頼性の高い キッカーも、ケインが今後、ドイツの最多優勝クラブから「桁外れに高額な年俸」を受け取ると報じている。

ケインの契約締結に際して開かれた記者会見で、バイエルンのヤン＝クリスティアン・ドレーゼンCEOは、契約延長のために財政面で「背伸び」する必要はあったが、「限界まで背伸び」する必要はなかったと語った。「我々にとって、偉大な選手との大きな契約であることは間違いない。妥当なものだ」と述べ、「彼はこの3年間、一銭残らずその価値があることを示してきた。今後についても同じように考えている」と続けた。

これまで欧州最高給の選手とされてきたのは？

では、ケインの年俸は実際にいくらなのか。バイエルンは33歳のバロンドール受賞者に、いくら支払うとされているのか。キッカーが推測するように「約3000万ユーロ」なのか。それとも、さらに多いのか。バイエルンは、ほぼすべてのサッカークラブと同様に選手への給与支払額を公表していない。それでも、金額を推し量ることはできる。

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これまで欧州最高給の選手とされてきたのは、元ドルトムントのアーリング・ハーランドだ。マンチェスター・シティのストライカーは、2025年に契約をさらに9年間延長して2034年までとする大型契約を結んで以来、 キャポロジーによると、週給の基本給として52万5000ポンド、ユーロ換算で62万1000ユーロを受け取っているという。年額に換算すると2730万ポンド、または3220万ユーロになる。

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アーリング・ハーランドのマンチェスター・シティでの給与はいくらとされる？

キャポロジーは、世界中のサッカー選手の給与を掲載するオンラインデータベースだ。運営元によれば、報道、内部情報、公式発表を基にしている。サッカー選手の給与を比較できるサイトとして世界で最も網羅的だが、当然ながら数字が実額とは限らない。さらに同サイトは、顧客を対象とした標本調査では、給与の推定額と実額の差はおおむね15％以内に収まっているとしている。

関連する英国メディアを見ても、興味深い。各紙は同様の数字を伝えている。情報が正確なことも多い一方で、扇情的な報道にも傾きがちなサンは、ハーランドのボーナスを除く週給の基本給を、同じく52万5000ポンドと報じた。信頼性が高く、通常は情報も正確なガーディアンとタイムズは、もう少し慎重に、週給の税込み基本給を約50万ポンドと伝えている。この控えめな推定を基にすると、ハーランドの年間基本給は2600万ポンド、または3117万ユーロになる。

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この金額を裏付ける手がかりはもう一つある。著名人の納税額を毎年掲載する サンデー・タイムズの納税者リストによると、ハーランドは昨年、計1700万ポンド（2038万ユーロ）を納税し、イングランドで最も多く税金を納めた人々の一人となった。この金額には所得税のほか、配当、キャピタルゲイン、法人にかかる税金も含まれる。

サンデー・タイムズ の納税者リストも推定に基づく。ただ、英国人ジャーナリストのロバート・ワッツが長年編纂してきた同リストは、例えば世界の富豪をまとめたフォーブスのリストと同様に権威あるものとみなされ、英国では事実上すべての報道機関が定期的に取り上げている。ワッツもハーランドの年間基本給を2600万ポンド、すなわち3117万ユーロと見積もっている。

Getty Images

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ハリー・ケインはこれまでバイエルンの最高給選手ですらなかった

では、ケインは今後、バイエルンで確実に受け取れる給与だけで3100万ユーロを超えるのだろうか。

金額があまりに高額に見えるだけに、なかなか想像しにくい。もっとも、世界最高給とされる選手の額と比べれば、それでさえはした金のように思える。クリスティアーノ・ロナウドはアル・ナスルで基本給2億800万ユーロを受け取っているという。ただ、サウジアラビアのオイルマネーは別世界の話だ。

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ケインの話に戻ろう。スカイの移籍担当記者フロリアン・プレッテンベルクは、今後の給与をもう少し慎重に「少なくとも2500万ユーロ」と記している。

それならケインの現在の給与と大差はない。これまで基本給は一貫して2500万ユーロと伝えられてきた。

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だが、相当な昇給を含む給与引き上げがあったことを示す材料は確かにある。ケインは、ボーナス込みではバイエルンの最高給選手ですらなかったのだ。2025年2月に契約を延長したジャマル・ムシアラが、少なくともボーナス込みでは最高給だったとされる。それ以来、ムシアラの年間基本給は2250万ユーロで、これまでのケインより少ない。しかし、ボーナス込みでは直近の給与が3520万ユーロに達したという。

欧州でムシアラより多く稼いでいる選手は、キャポロジーによれば、キリアン・エンバペ（レアル・マドリー）、ハーランド、ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）の3人だけだという。ムシアラはこれまで世界7位だ。ではケインは？キャポロジーによると3120万ユーロを稼いでおり、世界で12番目に給与の高い選手になる。

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はっきりしているのは、バイエルンの最高給選手となるにふさわしい選手がいるとすれば、それはバロンドール受賞者のハリー・ケインだということだ。

ハリー・ケインがそれほど受け取るなら、ミカエル・オリーズはバイエルンにいくら要求できるのか？

一方で、バイエルンが依然として巨額の給与を支払い続けていることも明らかだ。ドイツの最多優勝クラブは、実際には何年も前から給与コストの削減を急務としてきた。スポーツ担当役員のマックス・エーベルは過去にこの件で監査役会から批判され、自身の契約延長も、交渉力が弱いとされることなどから、長らく不透明だった。

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先述の通り、ケインのような世界年間最優秀選手の給与を見直す根拠は確かにある。ドレーゼンも記者会見で、ケインのバロンドール受賞をめぐって、バイエルンへの注目度が「信じられないほど高まった」と語った。スポンサーや提携候補との交渉にも役立つという。

ただ、ケインは33歳で、バイエルンは契約を1年を超えて延長したいという彼の希望をすでに受け入れている。通常、30歳を超えた選手の契約延長は1年ずつだ。また、年齢の高い選手は、非常に若い選手と同様、非現実的ではない範囲で高めのボーナスを設定した、成果により連動する契約を結ぶのが一般的だ。

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そして、ケインが実際に3100万ユーロを超える給与を受け取るとすれば、間もなく始まる契約延長交渉でミカエル・オリーズはいくら要求できるのか。オリーズは実力面でケインに匹敵する評価を受け、すべてのビッグクラブから熱心に注目されている。にもかかわらず、キャポロジーによれば、現在の基本給は比較的控えめな1350万ユーロだという。近いうちに新たな記録的契約が結ばれるかもしれない。

キャポロジーによる欧州選手の基本給トップ10

順位 名前 クラブ 年間基本給 1位 アーリング・ハーランド マンチェスター・シティ 3227万ユーロ 2位 キリアン・エンバペ レアル・マドリー 3125万ユーロ 2位 ヴィニシウス・ジュニオール レアル・マドリー 3125万ユーロ 4位 ロドリ バルセロナ 2708万ユーロ 5位 ハリー・ケイン バイエルン 2500万ユーロ（契約延長前） 6位 ラミン・ヤマル バルセロナ 2292万ユーロ 7位 ジャマル・ムシアラ バイエルン 2283万ユーロ 8位 フィルジル・ファン・ダイク リヴァプール 2151万ユーロ 8位 エンソ・フェルナンデス マンチェスター・シティ 2151万ユーロ 10位 ジュード・ベリンガム レアル・マドリー 2083万ユーロ

出典：キャポロジー