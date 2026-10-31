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バイエルン、移籍の噂：プレミアリーグの強豪クラブがレナルト・カールに関心

バイエルンでのレナルト・カールの活躍が、プレミアリーグのクラブの関心を呼んでいるようだ。ビルトの番組『バイエルン・インサイダー』によると、リヴァプール、アーセナル、マンチェスター・ユナイテッドはすでに、ドイツ最多優勝クラブに所属する18歳の状況を問い合わせている。

同紙は、バイエルンのユニフォームを着る若手選手が現在調子を落としていることや、クラブの重鎮ウリ・ヘーネスによる最近の発言を受け、バイエルンはもはやこの攻撃的選手に全面的には満足していないのではないかと、イングランド側が期待を抱いている可能性があると推測している。

一方、クラブ幹部はこれまで、カールが今後バイエルンで重要な役割を担うはずだと繰り返し強調してきた。18歳のカールは将来を嘱望される才能と見なされており、ミュンヘンとの契約も2029年まで残っている。

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今季のカールは、昨年の好パフォーマンスをまだ十分に再現できていない。公式戦通算11試合に出場し、ここまで得点関与はわずか3回（1得点、2アシスト）。ジョーカーとしての役割にとどまることも多い。

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バイエルン、噂：キミッヒがドルトムント戦でメンバー入り

バイエルンは土曜夜のドルトムントとの大一番で、ヨシュア・キミッヒを再び起用できる見通しだ。スカイによると、このMFは「デア・クラシカー」に臨むドイツ最多優勝クラブのメンバーに入っている。

キミッヒは最近、近親者の死去により欠場していた。チャンピオンズリーグのアーセナル戦に加え、先週末のブンデスリーガ、フライブルク戦も欠場。昨日の金曜日に練習に復帰したという。

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バイエルン、ニュース：バロンドール主催者が痛恨の取り違え

バロンドールの主催者は、バイエルンの監査役会メンバーであるカール＝ハインツ・ルンメニゲをめぐる失態について謝罪した。

先週月曜夜の授賞式では、バイエルンのFWハリー・ケインが男子最優秀選手として栄誉あるトロフィーを授与された。その際に上映された映像には、同賞を2度受賞したカール＝ハインツ・ルンメニゲ（1980年、1981年）ではなく、弟のミヒャエルが映っていた。

問題の映像で主催者が使用したのは、1987年4月に行われたドイツ最多優勝クラブとレアル・マドリーの試合（4-1）でのミヒャエルのプレーだった。しかし、当時カール＝ハインツはすでにバイエルンを離れ、インテルに所属していた。

バイエルンの元最高経営責任者は、この奇妙な取り違えをユーモアで受け止めた。「思わず笑みがこぼれました。ともかくバロンドールは家族の中に残りましたから。謝罪はもちろんありがたく受け取りますが、そもそも必要ありませんでした。人生では時に間違いも起こるものです」

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バイエルン、ニュース：クラブ首脳がハーランド獲得について明言

マンチェスター・シティが強制降格に直面した場合でも、バイエルンがアーリング・ハーランドの獲得に動くことはないようだ。ビルトが報じた。

同紙によると、ヤン＝クリスティアン・ドレーゼン最高経営責任者は、ドイツ最多優勝クラブにはすでにバロンドール受賞者のハリー・ケインという「世界最高のストライカー」がいるため、ハーランド獲得はそもそも検討するまでもないと明言したという。

ただし、移籍金の額はその判断と関係ない。ドレーゼンによれば、バイエルンには世界中のどんな選手でも獲得できる資金力があり、近年のケイン、マイケル・オリーズ、ルイス・ディアスの獲得でもそれを証明しているという。

ハーランドとマンチェスター・シティの契約は2034年まで残っている。しかし、クラブが制裁に直面する中、ノルウェー代表FWの将来は不透明だ。

同クラブは9月末、2009年から2018年にかけて約100件にわたり財務規則に重大な違反をしたとして、プレミアリーグから正式に有罪と認定された。最悪の場合、強制降格となる可能性がある。

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バイエルン、ニュース：メルケル前独首相がコンパニ監督に回復を願うメッセージ

約1週間前にバイエルンの練習場で倒れたヴァンサン・コンパニ監督に、ドイツのアンゲラ・メルケル前首相（キリスト教民主同盟）が回復を願うメッセージを送った。

メルケル氏はマゼンタTVで「まず、そのことを聞いて本当に胸が痛みました。一日も早い回復を願っています。それと同時に、本人が必要なだけしっかり時間を取れる環境にいてほしいと思います。時間が必要になるということがどういうものか、私自身も少しは知っています」と語った。

さらに「私はヴァンサン・コンパニの仕事、そして差別やほかの多くの問題に対する彼の明確な姿勢を大いに尊敬しています。もし私がサッカー選手だったら、男性でも女性でも、彼はまさに一緒に仕事をしたいと思うタイプの監督でしょう」と述べた。

また前首相は、2019年の軍の栄誉礼でも自身に非常によく似たことが起きたと説明した。当時、メルケル氏は緊張が一気に表に出たといい、その原因は「おそらく母の死、あるいは自分が退任することを分かっていたこと」だったという。「そういう時、体は自然にサインを出します。それは人間にとって、とても、とても良いことです」と語った。

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