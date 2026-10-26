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ダンクス氏がコンパニ監督からのメッセージを明かす、エーベル氏は健康状態を報告

バイエルン、ニュース：マテウス氏がコンパニ監督に共感

先週金曜日にバイエルンのヴァンサン・コンパニ監督が倒れたことを受け、週末にはブンデスリーガの監督にかかる負担について多くの議論が交わされた。ローター・マテウス氏もこの議論に加わった。

自身も複数のチームで監督を務めたバイエルンのレジェンドは、『Sky 90』でこう語った。「監督には大きなプレッシャーがかかる。練習に行くだけで済むわけではないからね。私も数年間、監督を務めた。いろいろな考えが頭を巡り、それを夜の夢にまで持ち込んでしまい、よく眠れないこともある。目が覚めると、考えることが多すぎて眠り直せないこともあるんだ」

マテウス氏によれば、コンパニ監督にはなおさら当てはまるという。「彼はもちろん、細部まで突き詰める人間だ。朝から晩までサッカーのことを考えていると思う。そして当然、プレッシャーは非常に大きい」

プロサッカーに関わる全員、とりわけバイエルンに関わる人々に大きなプレッシャーがかかる中でも、ドイツ最多優勝クラブは指揮官の回復に最大限の時間を与える考えだ。マックス・エーベル氏も日曜日、SCフライブルクとのアウェー戦を3-1で制した後、感情を込めて健康状態を報告する中で、改めてそう認めた。バイエルンのこの対応は、マテウス氏にとって驚きではない。「十分な時間を与える。助けと時間を必要としている病気の人に、その時間と助けを与えるのは、私にとって当然のことだ」

同時にマテウス氏は、報道によれば1日最大18時間をサッカーに費やしていたというコンパニ監督の仕事への姿勢にも理解を示し、共感を寄せた。「すべての責任を背負っているし、その重さが減ったわけでもない。私は20年ほど前にチームを指導した。最高レベルではなかったが、それでも人目にさらされ、責任を負っていた。誰もが自分を見ている。だからミスをしたくないし、完璧でありたい。後になって、戦術を間違えた、起用する選手を間違えた、あるいは相手を十分に分析していなかったなどと、何かを言われたくないんだ」

歴代最多の代表出場を誇るマテウス氏によれば、そうした完璧主義によって、ほかの欲求が大きく犠牲になるという。「そういう考えは、特に夜中に目が覚め、周りで何も起きていないときに頭を巡る。私も午前4時に目が覚め、午前7時にコーヒーを飲むまでの3時間、サッカーのことを考えていたことがある。自分に『すべて正しくできているか？』と常に問いかけていたから、そんなことがよくあった」

IMAGO

バイエルン、ニュース：オリーズの風変わりな装いが話題に

バイエルンのスター、マイケル・オリーズはブライスガウ地方での一戦を前に、ファッションで注目を集めた。個性的な装いをいとわないフランス人選手は、いつものトレーニングウェアに加え、目を引くアイテムを身に着けてチームバスから降りてきた。

オリーズが頭に着けていたのはバラクラバ。頭を覆うだけでなく、横に大きく垂れ下がるデザインだった。額の大きなロゴからは、高級ファッションブランドのマンハッタで手に入れた品だと分かった。

Getty Images

バイエルン、噂：フィースマンから得た資金の活用計画は？

バイエルンは先週、株式会社の株式のうち売却可能な最後の持ち分を売却した。ミュンヘンの複数メディアの一致した報道によれば、世界的企業フィースマンとの提携によって2億5000万ユーロを得る。

『BILD』の報道によると、この資金は主にさまざまな形で運用され、キャッシュフローに充てられる見通しだ。一方、パフォーマンスセンターやウンターハヒングのスタジアムといった進行中のプロジェクトには、既存のキャッシュフローを活用できるため、影響は及ばないという。

バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長によれば、株式の5％を売却したのは資金面で必要に迫られたからではなく、国際的な競争相手に向けた意思表示でもあるという。「もちろん、バイエルンの国際競争力、そして何より長期的な独立性を確保するため、クラブにとって非常に良い結果を出すことが私たちの務めだった。その際、窮地に陥っておらず、必ずしも売却する必要がなかったことは有利に働いた」

ハイナー会長は、かつて暖房技術で大きく成長したフィースマンとの取引成立を特に喜んでいる。同社が「長い伝統を持つ同族企業」であり、「私たちが以前からよく知り、価値観を共有し、理想的に合う」からだ。

ハイナー会長は、マックス・フィースマン氏については特にそうだと強調した。同社CEOのフィースマン氏は今後、バイエルンの監査役会にも加わる。ハイナー会長が議長を務め、かつてクラブの重鎮だったウリ・ヘーネス氏とカール＝ハインツ・ルンメニゲ氏も名を連ねる同会の人数は、現在の9人から10人に増える見通しだ。

フィースマン氏は以前からFCバイエルン・ミュンヘンe.V.の諮問委員会のメンバーだった。同社は2018年からクラブとビジネス上の関係を築いている。

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