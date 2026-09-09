FCバイエルン・ミュンヘンのその他のニュース、特集、移籍の噂：

2026年バロンドールでFCバイエルンが止まらない

「彼はコソボ代表でプレーする！」DFBにFCBの至宝流出の危機

これを上回るのは1チームだけ！ FCBはCL制覇の可能性十分

FCバイエルン・ミュンヘン、噂：サイバリは近いうちにグナブリーにポジションを譲ることになるのか？

セルジュ・グナブリーは、FCBのビンセント・コンパニ監督の下で、まもなく再び万全の状態で起用可能になるかもしれない。

31歳のグナブリーはすでに先週、チームメートとの全体練習に入り始めていた。新しい週の始まりとともに、すべてのメニューをこなせるようになり、コンディション面でも良好に見えた。印象としては、復帰まであとわずかのところまで来ている。

グナブリーは4月から離脱しており、内転筋の負傷により、バイエルンでのシーズン終盤戦に加えて、ドイツ代表でのワールドカップも欠場していた。そんな中、Bildによれば、木曜日のチャンピオンズリーグ開幕戦ボデ／グリムト戦でメンバー入りの選択肢となる可能性があるという。

先発出場は現時点ではまだ考えにくいものの、Bildの報道によれば、それも近いうちに変わる可能性があり、イスマエル・サイバリがレギュラーの座を失うことになるかもしれない。

昨夏にPSVアイントホーフェンからボーナス込みで約5500万ユーロとされる移籍金で引き抜かれたFCBの新戦力は、直近ではDFBポカールのVfLオスナブリュック戦での4-1勝利、そしてブンデスリーガ昇格組シャルケ04との0-0ドローのいずれでも先発に名を連ねた。いずれの試合でも約30分で交代している。

ブンデスリーガ開幕戦のVfBシュトゥットガルト戦（5-1）では途中出場から2つのスコアポイントを記録していた一方で、その後は得点関与がない。直近では元バイエルンのディートマー・ハマンから厳しい批判も浴びていた。モロッコ代表の彼について、Skyの専門家ハマンは「素晴らしいフットボーラー」だとしながらも、こう続けた。「彼は遅すぎる。速くないだけではなく、まるで出来の悪いケインのようだ。ケインも最速の選手ではないし、そのバックアップもまた最速ではない」

そのため、グナブリーが復帰した場合にサイバリが引き続きキックオフからピッチに立てるかについても、ハマンは問題があると見ていた。「サイバリは4つのポジションでプレーできると言われているが、私に言わせれば、彼ができるのは正確に1つのポジションだけだ。それはケインの後ろだ。サイドでは遅すぎるからね」とハマンは分析。そのうえでトップ下の役割では「セルジュ・グナブリーの方が一段上」と、新加入のサイバリよりも高く評価した。

Getty Images

FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース：チャンピオンズリーグ開幕戦の主審が決定

バイエルンが木曜日にアリアンツ・アレーナで再びビッグイヤー獲得への戦いをスタートさせるにあたり、新たな欧州最高峰大会のシーズンは縁起のいい形で幕を開ける。ボデ／グリムト戦の主審はラデ・オブレノビッチが務める。

このスロベニア人レフェリーが、自身の審判キャリアでドイツのレコードマイスターの試合を裁いたのは一度だけだ。前シーズンには、ユニオン・サン＝ジロワーズ戦での2-0勝利で主審を務めた。この勝利によってFCBはラウンド16進出を決めた。

その試合でオブレノビッチはバイエルンに2本のPKを与え、ハリー・ケインはそのうち1本を決め、1本を外した。さらにキム・ミンジェが警告2枚による退場処分を受けた。すべての判定は妥当なものだった。

FCバイエルン・ミュンヘン、試合日程：FCBの今後の試合

日付 大会 試合 9月10日木曜日（21時） チャンピオンズリーグ FCバイエルン vs. ボデ／グリムト 9月13日日曜日（17時30分） ブンデスリーガ エルフェアスベルク vs. FCバイエルン 9月18日金曜日（20時30分） ブンデスリーガ FCバイエルン vs. ウニオン・ベルリン



