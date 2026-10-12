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バイエルン最新情報：ハーランド獲得の可能性、クラブ会長は否定せず

マンチェスター・シティの財務スキャンダルを受け、バイエルン・ミュンヘンのヘルベルト・ハイナー会長が、アーリング・ハーランドを獲得する可能性について語った。

ノルウェー代表FWは、数多くのスター選手とともにマンチェスター・シティを去る可能性がある。度重なる違反により、クラブには強制降格の恐れさえあるためだ。シティはすでに独立委員会の該当する裁定に対して異議を申し立てており、複雑な事情から、近いうちに結論が出る見込みはない。

ただ、ハイナー会長は、ドイツ最多優勝クラブには才能豊かな攻撃陣がそろっているため、現時点でハーランド級の選手を獲得する必要はまったくないと考えている。「ミカエル・オリーズ、ハリー・ケイン、ルイス・ディアスという素晴らしい攻撃陣がいる。昨年は100ゴール以上を挙げ、攻撃面は万全だ」とビルトTVで語った。所属クラブに厳しい処分が下された場合、ハーランドが獲得候補になるかと問われての発言だった。

一方でハイナー会長は、ハーランドがいつかバイエルンの獲得候補になる可能性も否定しなかった。「数年後の話であれば、改めて状況を見極めることになるだろう」と説明した。なお、スペインメディアでは最近、バルセロナとレアル・マドリーがすでにこのストライカーの獲得に向けて動き出したと報じられている。

マンチェスターでの契約が2034年まで残るハーランドは、これまでも何度かバイエルンの獲得候補に挙がっていた。一度は2022年、ロベルト・レヴァンドフスキがバルセロナへ移籍した前後のことだ。もう一度は、ハーランドが母国のモルデFKでプレーしていた2017年から2019年にかけてのことだった。現在26歳のハーランドはその後、RBザルツブルク、ボルシア・ドルトムントを経て、2022年にシティへ加入した。

バイエルンのセンターフォワードは、当面は現在も、そしておそらく将来もケインが担うことになる。2027年夏に満了する契約は、近いうちに延長される見通しだ。

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バイエルン最新情報：元選手ユルゲン・コーラー、ヨナス・ウルビヒに疑問

1989年から1991年までバイエルン・ミュンヘンに所属したユルゲン・コーラー氏は、キッカーのコラムで、マヌエル・ノイアーの後継者と目されるヨナス・ウルビヒが現時点でその座を引き継ぐのは早すぎるとの見方を示した。

「ヨナス・ウルビヒが今すぐノイアーに取って代われる段階にあるとは思わない。良いGKだが、まだ若く、取り組むべき課題もいくつかある」と、1996年の欧州選手権を制したコーラー氏は記した。23歳のウルビヒには多くの資質と才能があるものの、必要な経験はまだ不足しているという。「若い頃のノイアーも失敗から学び、多くの試合に出場して初めて、一定の成熟度と優れた評価を築いた」

ノイアーは週末のアウクスブルクとの2-2の試合で、少なくとも1失点に責任があった。「シーズンを通して見れば、彼は今後も高い水準のプレーを見せるだろう。かつて基準を打ち立てた最高中の最高のレベルではなくなったとしても」とコーラー氏は強調し、こう続けた。「彼ほどの選手だと、ミスは特に目立ち、記憶に残るものだ」

ノイアーは今季終了後に現役を引退する可能性が高い。ここ数週間、本人も繰り返しその可能性を示唆している。後継者に指名されていると目されるのがウルビヒだ。長年にわたって正GKを務めてきたノイアーの後を継ぎやすくするため、元ケルンのGKは昨季と同様、定期的に出場機会を得ている。ドイツ代表でも新たな正GK候補として名前が挙がっている。

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