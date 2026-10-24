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バイエルン、ニュース：ウリ・ヘーネス氏がカール＝ハインツ・ルンメニゲ氏を厳しく批判

バイエルンの名誉会長ウリ・ヘーネス氏が、マックス・エーベル氏を巡り、監査役会の同僚であるカール＝ハインツ・ルンメニゲ氏に批判的な発言をした。

ヘーネス氏はヴェルト・アム・ゾンタークのインタビューで、8月末に発表されたスポーツ担当取締役エーベル氏の契約延長に関する採決で棄権したことを、ルンメニゲ氏が公にしたのは不快だったと強調した。「彼がそれを公にしたのは残念だ。そうする必要はなかった」と、長年ともに歩んできたルンメニゲ氏に向けて語った。「この件について、我々の意見は異なる」

ルンメニゲ氏の棄権はそれ以前から報じられていたが、バイエルンの元取締役会会長は9月末、アーベントツァイトゥングにこう認めていた。「マックスとの契約延長に『反対』票を投じるべきか、長い間考えた。棄権すると決めたのは会議の途中だった」

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一方、ヘーネス氏は、ルンメニゲ氏との関係はそれでも「まったく損なわれていない」と強調。「むしろ、これまでで最も良い」と74歳の同氏は述べた。ただ、ヘーネス氏自身も数カ月前、エーベル氏に対する疑問を公の場で示していただけに、今回の批判には複雑な側面もある。例えば5月のDFBポカール決勝の前後には、昨季の成功や、エーベル氏が2024年春に就任して以来の好ましい競技面での進展にもかかわらず、同氏の去就について契約延長に向かう可能性は「60対40」にすぎないと発言し、物議を醸した。

これについてヘーネス氏は今回、こう説明した。「私も一時期はマックスに批判的だった。例えば、十分な情報を得られていないと感じていたし、いくつかの契約は高額すぎると思っていた」。しかし、ルンメニゲ氏とヘルベルト・ハイナー会長も参加したエーベル氏との話し合いで、わだかまりは解消されたという。「それ以来、マックスは良い仕事をし、正しい方向に進んできた」とヘーネス氏は称賛した。

一方、エーベル氏はポカール決勝の前後にヘーネス氏が疑問を口にした際、穏当な姿勢を示していた。「疑問を抱くのは正当なことだし、そうしても構わない。その上で話し合い、今後どうしていくかを考える」と当時、ARDに語っている。53歳のエーベル氏の新契約は2029年までとなっている。

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バイエルン、ニュース：ヘーネス氏、コンパニ監督と今すぐにでも再び契約延長する意向

ウリ・ヘーネス氏は、ヴァンサン・コンパニ監督の仕事ぶりに非常に満足している。前述のインタビューでは、ベルギー人指揮官についての発言でもそれを強調した。

「今のところ、これ以上良い監督は考えられない。先日、ヴァンサンには、現在の契約が2029年まであるにもかかわらず、本当なら今すぐにでも延長すべきだと伝えた」とヘーネス氏は強調。「彼が明日、我々のところに来て延長を望むなら、私個人としてはすぐに実行する」

コンパニ監督は2024年夏にバイエルンの指揮を執り、それ以来、ゼーベナー通りのクラブに非常に好ましい進展をもたらしてきた。バイエルンは元ワールドクラスのDFの下で、リーグ優勝を2度、いずれも余裕を持って果たし、昨季には6年間のタイトルなしの期間を経てDFBポカールも制した。一方、チャンピオンズリーグでは2025-26シーズン、準決勝で後の優勝チーム、パリ・サンジェルマンに僅差で敗れた。

コンパニ監督は昨年10月にバイエルンで初めて契約を延長し、2029年までの契約に署名した。当時、40歳の同監督がかつて長年プレーしたマンチェスター・シティなどが、その前から獲得に向けて動いていたとの報道もあった。

現在はコンパニ監督の健康状態が懸念されている。最近ウイルス感染症に悩まされていたバイエルンの指揮官は、金曜午後、セカンドチームの練習を見学中に倒れた。その後、ミュンヘン市内の病院へ搬送された。バイエルンは「詳しい検査を受け、医療スタッフの管理下にとどまる。当面はコーチングスタッフが練習と試合を取り仕切る」と発表した。

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バイエルン、ニュース：キミッヒ、フライブルク戦も欠場か

バイエルンのMFヨシュア・キミッヒは、日曜日に行われるフライブルクとのブンデスリーガ上位対決にも出場できない見込みだ。

スカイによると、キミッヒは家族に不幸があったため、引き続きチームを離れている。そのため、31歳の同選手は週半ばのチャンピオンズリーグ、アーセナル戦でもメンバーに入っていなかった。

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バイエルン、ニュース：ノイアーは現役続行？ ヘーネス氏は可能性を排除せず

名誉会長ウリ・ヘーネス氏は、バイエルンのGKマヌエル・ノイアーが来夏の契約満了後も現役を続ける可能性を排除していない。

「それは様子を見よう。シーズンがどう進むか、マヌエルが健康を保てるかは、今はまだまったく分からない。同時に、サッカーをやめるよう彼に指図することもできない」とヘーネス氏はヴェルト・アム・ゾンタークに語った。ノイアーについては「クラブへの多大な功績がある。2011年以来、彼とともに経験し、勝ち取ってきたものを私は忘れていない」とも述べた。

一般的には、ノイアーは現在のシーズンを終えた後、41歳で現役を引退する可能性が高いとみられている。先ごろキッカーが報じたところによると、バイエルンの首脳陣は早ければ11月の代表戦期間、遅くとも年末年始ごろに、ノイアーと第3GKのスヴェン・ウルライヒ（同選手の契約も2027年に満了する）と話し合うことを検討している。そこで、2人がさらに1年間プレーするかどうかを明確にするという。

ノイアーの後継者としては、すでにヨナス・ウルビヒの育成が進められており、23歳の同選手は現在、定期的に出場機会を得ている。「ヨナス・ウルビヒにはそのチャンスが与えられる。バイエルンの全員がそのつもりでいる」とヘーネス氏は強調した。

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バイエルン、噂：セカンドチームに勝ち点剥奪と罰金か

先週末に行われたバイエルンのセカンドチームと1860ミュンヘンによるミュンヘン・ダービーで、バイエルンのウルトラスが発煙筒をたいたことは、ダンテ監督率いるチームにとって高くつきそうだ。

ビルトの報道によると、バイエルン州サッカー協会は、バイエルンのセカンドチームに対し、レギオナルリーガ・バイエルンでの勝ち点1剥奪などの処分を科す。さらに、1万5000ユーロの罰金も命じられるという。

バイエルンIIが4-2で勝利した試合では、51分に1860が得点し、1860側から見て一時2-3となった後、バイエルン側のスタンドで大量の発煙筒がたかれた。その結果、試合は約4分間中断した。

バイエルンIIはシーズン序盤の不振から巻き返し、3部昇格争いに加わる可能性を残すために勝ち点を一つでも必要としているだけに、剥奪となればなおさら痛い。ダンテ監督のチームは現在12位で、首位FCメミンゲンとは勝ち点14差。ただし、メミンゲンより消化試合が3試合少なく、連勝すれば再び上位をうかがうこともできる。

一方、土曜日に予定されていたDJKフィルツィング戦は中止となった。ビルトによると、背景には金曜日のセカンドチームの練習中に起きた、バイエルンのコンパニ監督の失神がある。その場にいた多くの人が「ショックを受けていた」という。

バイエルン、日程：今後の試合