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バイエルン・ミュンヘン最新情報：ディートマー・ハマン、GKの世代交代を提言

バイエルン・ミュンヘンでは、GKの起用がますます注目を集めている。Skyの解説者ディディ・ハマンは、ヨナス・ウルビヒにもっと大きな役割を与えるべきだと主張した。

Sky90 で、バイエルンの元選手であるハマンはノイアーについて「彼が正GKだ。ただ、今はこの試合を欠場したかと思えば、次は別の試合も欠場する。最近では、見ていて綱渡りのようだ」と語った。ウルビヒについては「10試合や15試合に出るのと、その後ずっと正GKを務めるのとでは、大きな違いがある」と述べた。

ハマンはさらに、ウルビヒに期限を区切った試用期間を設けることを提案した。「だから私としては、今こう言うのが理にかなっていると思う。『いいか、ノイアーが万全かどうかにかかわらず、クリスマスまではウルビヒを起用する』とね」

同時にハマンは、バイエルンは競技面での将来をもっと重視すべきだと訴えた。ノイアーのこれまでの実績を理由に特別扱いすることは、もはや適切ではないと考えている。

「クラブとして、もう彼に配慮することはできないし、してはいけない段階に来たと思う。クラブはノイアーがいなくても前に進み、存続していく」とハマンは語った。

IMAGO

バイエルン・ミュンヘン最新情報：マックス・エーベルル、冬の補強について語る

現在、バイエルン・ミュンヘンはイスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリ、ルイス・ディアス、ジャマル・ムシアラという重要な攻撃陣の4選手を欠いている。それでも、スポーツ担当取締役のマックス・エーベルルは、人員面で厳しい状況を受けて移籍市場で動くつもりはないようだ。

アトレティコ・マドリーとのチャンピオンズリーグの試合を前に、53歳のエーベルルは冬の新戦力獲得の可能性を問われ、「今のところはない。今いる選手たちでチームを構成しており、非常に満足している」と答えた。

クラブ首脳陣が特に期待を寄せるのは、ディアスとムシアラの回復状況だ。「ルチョとジャマルについては、今後数週間で復帰し、1月から再び万全の状態でプレーできるようになると期待し、そうなると信じ、確信している」とエーベルルは説明した。

ただし、エーベルルは冬の補強の可能性を完全に否定したわけではない。「状況を詳しく見極めなければならない。市場を注視し、検討もしているが、現時点で慌てて何かを考えているわけではない」と語った。

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バイエルン・ミュンヘン最新情報：年間ベストイレブンの候補に3選手

ハリー・ケイン、マイケル・オリーセ、ダヨ・ウパメカノのバイエルン・ミュンヘン所属選手3人が、2026年のFIFPROワールドイレブンの候補に選ばれた。

この賞は、選出するのが記者や監督、クラブ幹部ではないという点で、国際サッカー界でも特別な位置づけにある。投票するのはプロサッカー選手自身だ。過去1年間で最も優れたパフォーマンスを見せた選手を、それぞれの視点から選ぶ。候補者の顔ぶれも、それだけ豪華だ。

特に攻撃陣は強力な選手がそろう。バイエルンのFWケインのほか、アーリング・ハーランド、キリアン・エンバペ、リオネル・メッシ、クリスティアーノ・ロナウド、ラミン・ヤマルらが候補に名を連ねている。

ウパメカノにとっても、最終選考に残るのは容易ではない。フランス代表の同選手は、実績ある数多くのDFと競わなければならない。ライバルにはフィルジル・ファン・ダイク、ウィリアム・サリバ、ガブリエウ・マガリャンイス、アクラフ・ハキミ、ヌーノ・メンデスらがいる。

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バイエルン・ミュンヘン：今後の試合日程