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ドイツ代表のユルゲン・クロップ監督は、金曜夜（20時45分）にセルビアで行われるネーションズリーグの試合で、先発メンバーにサプライズを用意しているようだ。

ドイツ紙ビルトによると、長らく招集から遠ざかり、今回久しぶりに代表入りしたブラヤン・グルダが、ベオグラードで右ウイングとして先発する見込みだ。RBライプツィヒの攻撃的ミッドフィールダーは、同じく先発のチャンスがあると考えていたバイエルン・ミュンヘンの超有望株レナート・カールより優先されるという。

グルダにとっては、これが代表デビューとなる。22歳のグルダはEURO2024を前に初めてA代表に招集され、当時のユリアン・ナーゲルスマン監督の下、ウクライナと0-0で引き分けた親善試合でメンバー入りしたものの、出場はなかった。

ブラヤン・グルダ、ドイツ代表への再招集まで長い待機期間

その後、グルダは再招集まで2年以上待つことになった。クロップ監督はすでに、9月と10月の代表戦に向けた大規模な招集メンバーの第2弾にグルダを入れる予定だったが、ライプツィヒ所属のグルダは腹筋の肉離れにより辞退せざるを得なかった。そして今回、金曜日にセルビア、翌週月曜日にオランダと対戦するネーションズリーグに向けたクロップ監督の24人のメンバーにも選ばれた。

Getty Images

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「彼はストリートサッカー育ちで、素晴らしい勝負師だ。まだ自分のポテンシャルを出し切っていないが、あの年齢ならその必要もない。ただ、多くの前向きな兆しを見せている」と、クロップ監督は11月初めのメンバー発表時にグルダを称賛した。かつてマインツに所属したグルダは、最近ライプツィヒで好調を維持。今季はここまで13試合に出場し、5アシストと2ゴールを記録している。

次の試合 SER UEFAネーションズリーグ リーグA 14:45 GER 視聴する

グルダは年齢上、U-21代表でもプレーできる。同代表ではすでに20試合に出場しており、来夏にはEUROが控える。U-21代表で最後にプレーしたのは、3月末に行われたEURO予選の北アイルランド戦で、3-0の勝利を収めた。

今回のドイツ代表ではグルダとカールが右ウイングのポジションを争う一方、セルビア戦の左ウイングではデリー・シェルハント（SCフライブルク）かサイード・エル・マラ（1.FCケルン）が出場する見通しだ。また、ビルトによれば、3人で構成する中盤ではヨシュア・キミッヒ（バイエルン・ミュンヘン）、フロリアン・ヴィルツ（リヴァプールFC）とともに、フェリックス・ヌメチャ（ボルシア・ドルトムント）よりアレクサンダル・パブロヴィッチ（バイエルン・ミュンヘン）が優先されるという。