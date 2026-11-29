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バイエルン・ミュンヘンに新たな痛手だ。クラブは日曜日、オーストリア人選手のコンラート・ライマーが右足首を負傷し、手術が必要になったと発表した。ライマーは前日の土曜日、スコアレスドローに終わったブンデスリーガのハンブルク戦に出場していた。

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バイエルンは公式声明で、ライマーが右足首の腱の1本を脱臼したと説明した。手術を受け、追って通知があるまで戦列を離れる。トレーニングや試合への復帰時期は正式には示されていない。

一方、ドイツ紙『ビルト』によれば、離脱期間は最長で3カ月に及ぶ可能性があり、さらに長引くことも考えられるという。この見通しが確かなら、ライマーはシーズンの大部分を欠場することになる。

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ライマーはハンブルク戦の52分に途中出場したが、足にタックルを受け、87分に負傷のためピッチを後にしていた。

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この交代はヴァンサン・コンパニ監督率いるコーチングスタッフを不安にさせた。コンパニ監督は試合後、負傷の状態は楽観できるものではないと述べ、ライマーがプレーを続けることも普通に歩くこともできなかったと明かした。

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ベルギー人指揮官は「良い状態には見えない。普通ならこうした負傷でもプレーを続けられるものだが、彼（ライマー）はそれができなかった。だから良い兆候ではない。だが我々はこれまで不満を口にしてこなかったし、今さら言い始めるつもりもない。我々の目標は変わらない」と語った。

その一方でコンパニ監督は、若手のレナート・カールを交代させたのは負傷が理由ではないと説明し、身体的な問題を否定した。「レナートはケガをしていない。そもそも今日も90分フルに出場させない計画だった。彼がまだ18歳だということを忘れてはならない」

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相次ぐ災難に見舞われるバイエルン

ライマーの負傷は、すでに主力の離脱に苦しむバイエルンにとって非常に厳しいタイミングとなった。

ブンデスリーガ王者は現在、GKマヌエル・ノイアー、FWハリー・ケイン、ジャマル・ムシアラをはじめ複数の選手を欠いており、今後コンパニ監督の選択肢はさらに限られることになる。

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複数のポジションをこなせるライマーの離脱は、チームにとって大きな損失だ。本来のポジションは守備的MFだが、ベルギー人指揮官は主に右サイドバックとして彼を起用してきた。

オーストリア人のライマーは2023年夏、6シーズンを過ごしたライプツィヒからフリートランスファーでバイエルン・ミュンヘンに加入した。

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ライプツィヒでは公式戦190試合に出場して15ゴールを記録し、2022年と2023年にはDFBポカールを2度制した。

ミュンヘン移籍後は、戦術的な柔軟性と複数の役割をこなす能力によってチームに欠かせない存在となり、クラブは2029年までの契約延長に踏み切った。バイエルンのプロジェクトにおける彼の重要性を示すものだった。

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今回の負傷により、バイエルンはさらなる試練に直面する。ライマーはコンパニ監督が複数のポジションの穴を埋めるために頼ってきた選手の一人だったからだ。クラブは手術後の回復状況を見守りつつ、一日も早い復帰を願っている。