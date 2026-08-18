バイエルン・ミュンヘンのジャマル・ムシアラ、練習試合中に再び体調不良に

ジャマル・ムシアラが火曜日、バイエルン・ミュンヘンの試合中に再び体調を崩した。ミッドフィールダーの途中出場直後、ハイデンハイムとの親善試合に2-4で勝利した一戦で起きた。

ムシアラは火曜日、試合開始から1時間後にピッチへ入った。出場から4分後、プレーメーカーはピッチに倒れ込み、両チームの選手たちが彼を囲むように輪を作った。メディカルスタッフはすぐにムシアラの対応にあたり、治療後には自力でピッチを後にすることができた。

ドイツ代表のムシアラは土曜日にも同様に体調を崩していた。これはRBライプツィヒとの親善試合の終盤、途中出場して間もなくのことだった。ムシアラはピッチに座り込み、数人の救護スタッフの助けを必要とした。

土曜日は、とりわけチームメートのイスマエル・サイバリらに大きな動揺が走った。最終的にムシアラは介助なしでピッチを後にし、バイエルンの誰もが胸をなで下ろした。

RBライプツィヒ戦後、テクニカルディレクターのマックス・エベールがムシアラについて近況を伝えた。『彼は今は大丈夫だ。それが最も重要なことだ。それ以上のことは、まだあまり多くは言えない』とSport1に語った。

ムシアラは、2試合連続の親善試合で体調を崩した件について、まだ反応を示していない。バイエルンは土曜日、ドイツ・スーパーカップを懸けた試合でボルシア・ドルトムントと対戦する。