2026年8月25日、かつてバイエルン・ミュンヘンでプレーしたトーマス・ミュラー、マッツ・フンメルス、ヤン・ゾマー、リュカ・エルナンデスが、投資グループ「LEAD/ADvantage」とともに、約4000万ユーロでポルトガル1部エストレラ・アマドーラの株式90％を取得したとの報道が注目を集めた。

投資家の顔ぶれがあまりにも豪華だったため、この取引の本当の主役はやや目立たなくなっていた。エストレラ・アマドーラの新クラブ会長兼CEOに就任したのは、まだ35歳のミュンヘン出身者だ。ここ10年でバイエルン・ミュンヘンの舞台裏における最重要スタッフの一人へと成長し、この夏の退団では、現ハンブルガーSV会長の元チームマネジャー兼戦略部門責任者キャスリーン・クルーガーの離脱と同じくらい大きな穴を“チームを支えるチーム”に残した人物である。

ヨハネス・メスマング――それがエストレラ・アマドーラの新CEOの名だが、その少年っぽい顔立ちには見覚えがあるというサッカーファンも少なくないだろう。近年、バイエルンが新戦力を獲得し、その新天地や仕事場を案内する場面では、必ずと言っていいほどどこかでメスマングの姿も映っていた。

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ヨハネス・メスマングはバイエルン・ミュンヘンで何をしていたのか？

長くインテグレーション担当を務め、その後は選手サポート部門の責任者となり、最後はスカウティングにも携わっていた。多岐にわたる業務の中には、新加入選手を空港まで迎えに行くこと、あらゆることを案内すること、役所での手続きを手伝うこと、必要に応じて通訳すること、そしてただ彼らのそばにいることが含まれていた。後に加入することになる何人かの選手とは、バイエルンの幹部が正式に接触する前から、メスマングがすでにインスタグラムでやり取りしていたとも言われている。選手担当者が扉を開く存在だったのだ。聞き上手で、選手との接し方に卓越した才能を持ち、現代サッカーの仕組みを非常によく理解していた人物――そうイメージすればいい。

そんなバイエルン時代の「何でも屋」（メスマング自身がメスマングについてそう表現）が、今やポルトガル1部クラブのCEOとなり、選手移籍をめぐってかつての上司たちとも交渉している。実際、7月末にはロブロ・ズボラネクがアマドーラへ移籍した。ここ数シーズンはバイエルンからシュトゥルム・グラーツやグラスホッパー・チューリヒにレンタルされていた選手で、移籍金は150万ユーロだった。メスマングと投資グループはその時点でまだリスボン郊外のクラブを公式に掌握していたわけではなく、買収も完了していなかったが、少なくとも7月初旬から助言役として関わっていたという。さらに、センターバックのオタビオが移籍金500万ユーロでフランクフルトへ売却された案件にも、ドイツ側はすでに関与していたとされる。

ヨハネス・メスマングとバイエルンのレジェンド、クラウディオ・ピサーロの関係とは？

ミュンヘンとの関係が今後も密接なままでありそうだということは、8月末のアマドーラでの就任会見でもメスマング自身が示唆していた。バイエルンとのやり取りは、「ロブロ・ズボナレクの加入ですでに起きているように」、今後も続いていくとメスマングは語っている。

ちなみに、ポルトガル人記者たちが満足げに確認したように、その発言は見事なポルトガル語だった。メスマングは5言語を流暢に話す。母語のドイツ語とスペイン語に加え、英語、ポルトガル語、フランス語、さらにイタリア語も少し話せる。ドイツ人の父とペルー人の母を持ち、さらに若い頃にはブラジルのサンパウロで3年間暮らし、サッカーもしていたのだから恵まれている。FCサンパウロの下部組織では、メスマングはセントラルMFや右サイドバックとしてプレーし、かつてトッテナムで活躍したルーカス・モウラとも一緒だった。プロには届かなかったが、それでもサッカーは彼の職業になった。

ドイツに戻ってアビトゥーアを無事に終えた後、メスマングはハイデルベルクで法学を学び、並行してハンジ・フリックの地元クラブであるFCバンメンタールなどでプレーした。バイエルン入りのきっかけはインターンで、それを仲介したのは当時ミュンヘンで最も有名なペルー人とも言えるクラウディオ・ピサーロだった。ピサーロはメスマング家と長年にわたって親しい間柄にあった。やはりサッカー界は狭い。

エストレラ・アマドーラの投資家たちは、かつて同じキックベースのリーグで戦っていた

メスマングがバイエルン・ミュンヘンで最初に担った仕事の一つは、ポルトガル人のレナト・サンチェスがミュンヘンでの生活に馴染めるよう手助けすることだった。メスマングはサンチェスのために通訳し、役所での手続きを助け、一緒にプレイステーションで遊んだりもした。サンチェスは――偶然とはあるもので――アマドーラ生まれだが、バイエルンでは2度の挑戦でも最終的に定着できなかった。かつてはスーパータレント、そして将来のバロンドール候補と見なされたこのMFも、今では29歳となり、数々の紆余曲折を経てこの夏から無所属となっている。

しかし、メスマングはレコードマイスターで急速に出世した。だからこそ、今エストレラ・アマドーラを引き継いだこの著名な4人に共通するのは、もちろん全員がバイエルン・ミュンヘンで知り合ったという事実だ。だが何より大きいのは、全員がメスマングと非常に близい関係にあることだ。SNSにはメスマングとミュラー、フンメルス、エルナンデスが一緒に写る写真が数多くある。少なくともパンデミック以降、彼らは全員で同じキックベースのリーグでもプレーしている。2021年のポッドキャストで、メスマングはこのファンタジーフットボールアプリの制作者たちに、自らの歩みや、フンメルス、ミュラーらとともに抱くキックベースへの情熱を語っている。いま、そのキックベース仲間たちはさらに一歩を踏み出した。ファンタジーフットボールから本物のマネジメントへ、である。

なぜリーガ・ポルトガルは投資家にとって魅力的なのか？

では、なぜポルトガルなのか。理由は明白だ。リーガ・ポルトガルは、もちろん主にベンフィカ、スポルティング、FCポルトという強豪のおかげで、欧州トップ5リーグから決して大きく離れてはいない。競技レベルはベルギーやオランダのリーグと比べられるもので、少なくともオーストリア・ブンデスリーガよりは上だ。UEFAの5年ランキングでは現在、リーグ・アンに次ぐ6位につけている。

さらに、ポルトガルのクラブには投資家にとって非常にうまみのあるビジネスモデルがある。彼らは昔から育成型、そして売却型のクラブとして自らを位置づけてきた。スカウティングと選手育成の体制は高水準にあり、加えてポルトガル側の関係者には一定の交渉力もある。「ベンフィカ、ポルト、スポルティングを除く成功した10クラブは、10年間で合計7億ユーロを超える移籍収支の黒字を生み出してきた。これは穴場情報ではなく、この国のビジネスモデルだ」と、かつてRBライプツィヒでマックス・エーベルの右腕としてスポーツコーディネーターを務め、現在はポルトガル4部シントレンセの会長を務めるフェリックス・クルーガーが、最近『Münchner Merkur』に語っている。

メスマングもまた、ポルトガルリーグの利点を説明している。そこには「EU域外国籍選手の獲得に制限がない。つまり、世界のどの地域からでも選手を獲得できる」という。おそらくそれこそがプランなのだろう。アマドーラを、サッカー発展国から来る才能ある選手たちの踏み台にするという構想だ。ただ、この夏まず加わったのは、セルビア（新キャプテンのステファン・レコビッチ、22、レッドスター・ベオグラードから）、スペイン（ジョアン・ジョルダン、32、セビージャから）、フランス（リュカ・マンカレッリ、22、モンペリエから）、そしてドイツ（前述のズボラネクに加え、シュトゥットガルトからのレンタル選手ジェレミー・アルベアロ、さらにフォルトゥナ・デュッセルドルフIIの韓国人シウー・ヤン）からの選手たちだった。

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トーマス・ミュラー、マッツ・フンメルスらとともにエストレラ・アマドーラを買収した投資ファンドの正体は？

シーズンの立ち上がりは満足できるものだった。リーグ開幕から4試合でまだ黒星はなく、勝ち点6で9位につけている。ドイツから来た投資家たちは、観客の関心を高める面でも一定の効果をもたらしている。ここまでのホーム2試合の平均観客数は4691人で、前季の平均3353人を上回った。ドイツと比べればもちろん微笑ましい数字に聞こえる。バイエルンでは一般公開トレーニングのほうが多くの観客を集めることさえあるし、エスタディオ・ジョゼ・ゴメスの収容人数もわずか9288人だからだ。ただ、ポルトガルでは観客数5000人弱で観客動員9位に入る。それでもメスマングは、はるかに大きな可能性を見ている。就任会見では、インフラに投資していくと表明した。対象にはスタジアムや練習場だけでなく、スカウティング、アカデミー、データ、AIといった分野も含まれている。

この文脈で興味深いのは、ドイツの投資ファンドLEADと、そのスポーツ部門で今回の買収を実行したADvantageが、他にどのような企業へ投資しているのかという点だ。アマドーラはポートフォリオにおける最初のサッカークラブである。これまでは主にスポーツテック企業に投資してきた。なお、LEADの資金提供者たちはダスラー家、つまりAdidas創業家の周辺から来ている。

このプロジェクトを軽視すべきでない理由が、また一つ増えた形だ。もちろん、ポルトガルサッカーのビッグ3であるベンフィカ、スポルティング、FCポルトにスポーツ面で追いつくのは簡単ではないだろう。だが、その下の順位は固定されているわけではない。現在はポルトガルの5クラブが国際大会に出場できるだけに、野心を持つ投資家クラブが入り込む余地は十分にある。

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トーマス・ミュラーとマッツ・フンメルスはエストレラ・アマドーラで何をするのか？

戦略的に賢く運営されたアンダードッグが、いかに早く上へ駆け上がれるかは、近年イタリアのコモ1907が証明している。2019年にイギリスのファンドがインドネシア資本を投じて買収した当時、このクラブは4部にいた。その後3度の昇格を果たし、元プロのセスク・ファブレガス、そして今やヨーロッパの半分から狙われるコモの指揮官となった同氏、さらにティエリ・アンリの参画を経て、コモは今回ついにRBライプツィヒ相手にチャンピオンズリーグデビューを飾った。

それに比べると、こちらは昔ながらの投資家クラブのようにも映る。少なくとも“エナジードリンク・クラブ”には、ハリウッドの有名人が姿を見せたことはまだなく、観光名所としてもRBは決して知られていない。そして、RBライプツィヒが主にある商品を宣伝するために作られたのに対し、コモ1907は独自のブランドを築き、それを売ろうとしている。これまでのところ、その試みはかなり成功している。もちろんRBでは、かつての世界的名選手たちが実権を握っているわけでもなければ、クラブの株式を保有しているわけでもない。

アマドーラでは、ミュラー、フンメルス、ゾマー、エルナンデスも実務に関わることになる。

「我々はあらゆる分野の専門性を求めている。ヤンはGK、マッツは守備、トーマスは攻撃を担当する。彼らは主に選手や獲得候補の評価を手助けしてくれる」と、メスマングはBayerischen Rundfunkに語った。投資家たちは「補強に賛成か反対かを示す」存在になるという。「もちろん、ネットワークや対外的な見せ方の面でも助けてくれる。選手との面談にも同席する。彼らにとっては、マネジメントの世界で本当に自分を試すための最初のステージになる」

フンメルスもこれを認めている。この投資は重要な一歩であり、「将来、自分にとってサッカー界でどの仕事が正しいのかを見極めるため」のものだと、Spiegelに話している。

また、ファンの間でもライプツィヒよりコモのほうが手本と見られているようだ。「スポルティング、ベンフィカ、ポルトのファンであるポルトガル人を私は説得できないだろう。でも、ポルトガル国外の多くの人たちをエストレラのファンにすることはできると思う」とメスマングは語っている。

エストレラ・アマドーラはこれまでにタイトルを獲得したことがあるのか？

ファンにとって2番目に好きなクラブになること。それを最近は複数のクラブが目指している。というのも、観客は成り上がりの物語を愛するからだ。ソーシャルメディアが登場する前からそうだったが、SNSのメカニズムがこの現象をさらに強めたのは確かだろう。もし、これまでそれほど知られていなかったポルトガルのクラブが突然センセーションを巻き起こせば、まったく新たな可能性が開ける――そんな期待がある。いわばボデ／グリムト現象だ。

今季のバイエルンにとって最初のチャンピオンズリーグの相手と同じく、アマドーラも財政問題を抱えていた時期がそれほど昔のことではない。2010年にはチームが大会運営から完全に撤退し、2020年に3部クラブとの合併を経て、再び旧名を取り戻した。そのため、このクラブはまだ公式タイトルを獲得していない。そして同じ名称の前身クラブも、パルマレスにあるのは1989/990年のポルトガル杯優勝だけだ。まだ伸びしろは大きい。