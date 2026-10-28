まずtzが、続いてビルト紙が報じたところによると、ドイツの最多優勝クラブを率いる監督は転倒した際に肩も脱臼したという。

コンパニは先週金曜日、ゼーベナー通りにあるバイエルン・ミュンヘンの練習場で、セカンドチームの練習を見ていた際、今のところ不明な理由で倒れた。その際に肩も痛めたとみられる。

40歳のコンパニはその後すぐに病院へ運ばれ、現在も治療と検査を受けている。正確な診断はまだ出ていないが、バイエルンはすでに健康状態について心配はないと発表している。

「昨日、病院でヴィンスを見舞いました。元気そうでした。日に日に良くなっているようです。とても前向きなことです」。コンパニの代役を務めるアシスタントコーチのアーロン・ダンクスは、1.FCマクデブルクとのカップ戦を前にした記者会見でそう語った。

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ヴァンサン・コンパニはなぜ倒れたのか？

報道によると、コンパニは倒れた当日、強い頭痛を訴えていたという。そのため、ここ数日は神経学的な検査も詳しく受けている。

ビルト紙によると、医師らは現在、診断に向けた検査で頭部の問題に焦点を当てているという。検査では脳卒中と心筋梗塞のいずれも早い段階で否定された。

また、コンパニは倒れるまでの数日間、ウイルス感染症を抱えていた。そのため、アーセナルとのチャンピオンズリーグの試合（2-2）を前にした最終練習や記者会見などを欠席していた。

40歳のコンパニがいつまで指揮を執れないのかは、まだ分かっていない。ビルト紙によると、ドルトムント戦（10月31日）、アトレティコ・マドリーとのアウェー戦（11月3日）、マインツ戦（11月7日）での復帰はない見込みだ。11月の代表戦期間後に復帰する可能性がある。