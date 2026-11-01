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バイエルン・ミュンヘンは、重要なチャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリー戦を敵地で迎えるのを前に、トップチームのGK2人の状態を懸念している。マヌエル・ノイアーは足の問題で先日のブンデスリーガの試合を欠場。一方、控えのヨナス・ウルビヒはボルシア・ドルトムント戦で頭部に強い衝撃を受けた。

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バイエルンに負傷者の懸念が広がる

バイエルンはドルトムントとの2-2の引き分けを受け、メンバー選考で難しい状況に直面する恐れが出てきた。すでに攻撃陣のマイケル・オリーセ、イスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリが負傷しているなか、GKの状況も深刻になっている。ノイアーは足の腱に続く違和感のため、ドルトムントとの大一番を欠場。その代役を務めたウルビヒも、試合中に強い衝撃を受けた。

ウルビヒは34分、取り消されたゴールにつながるプレーの際にドルトムントのカーニー・チュクエメカと激しく接触し、両膝を頭に受けた。23歳のGKはその後も試合終了までプレーしたが、接触直後には明らかに動揺した様子を見せていた。バイエルンのメディカルスタッフは、スペイン遠征を欠場する原因となり得る脳震とうの症状が遅れて現れないか、慎重に経過を見守っている。若きGKは試合後、この出来事の深刻さを軽く受け止めようとしていたとビルトが報じた。ミックスゾーンでウルビヒは「大丈夫だよ。ただ、顔に膝を二つも受けただけで……」と冗談を口にした。

ノイアー、復帰へ時間との闘い

最大の懸念は依然としてキャプテンのノイアーだ。腱の問題が続き、足に水がたまっている。40歳の名GKはフライブルク、マクデブルク、ドルトムントとの直近3試合の公式戦を欠場した。土曜夜にアリアンツ・アレーナを後にする際、アトレティコ・マドリー戦に出場できるか問われたノイアーは、「出られるといいけど……」と短く答えた。

本人は前向きな姿勢を見せているものの、内部からの報告によれば、月曜午後にマドリードへ向かう遠征メンバーに入れるかは時間との闘いになるという。欠場すれば、この重要な欧州での一戦で、チームは大きなリーダーシップを失うことになる。

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バイエルンのメディカルスタッフを襲った異例の事態

ドルトムント戦は混乱が続き、バイエルンのメディカルチームは対応に追われた。ウルビヒが倒れた際、チームドクターのペーター・ユーブラッカー教授はロッカールームで負傷したサイバリとニャブリの治療に当たっていた。そのため、ピッチに戻ってGKの状態を確認するまで数分を要した。その後は前半終了の笛が鳴るまで、ゴール裏からウルビヒの動きを見守った。

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この一連の出来事により、ベテランの控えGKスヴェン・ウルライヒが早い時間帯に投入される可能性もあった。38歳のGKは接触直後にウォーミングアップを指示され、ウルビヒが続行できると分かるまでタッチライン際で準備を続けた。指導陣は、月曜午後にチームがミュンヘンを出発するまでに、主力GKのいずれかにメディカル部門から出場許可が下りるか、不安を抱えながら待つことになる。

ウルライヒ、チャンピオンズリーグでの出番に備える

ノイアーとウルビヒのどちらも遠征に参加できないと判断されれば、頼れるウルライヒがその役割を担う。経験豊富な控えGKは、バイエルンでの長いキャリアを通じて、危機的な状況で何度も代役を務めてきた。公式戦での最後の出場は2026年3月。偶然にも、その際もノイアーが負傷、ウルビヒが脳震とうで同時に離脱していた。

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マドリード遠征はバイエルンのチャンピオンズリーグでの戦いにおいて重要な一戦となる。正GKを定められないままアトレティコの攻撃陣に臨むのは、望ましい状況とは程遠い。クラブは日曜の練習場から朗報が届くことを切望しているが、現状では「ウッレ」が今季最大級の試練に備える必要がありそうだ。スペインの首都で好結果を手にするため、クラブは今後24時間以内に遠征メンバーを確定させなければならない。