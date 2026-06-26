バイエルン・ミュンヘンに続き、PSVの選手がブンデスリーガの別クラブの注目を集めている。

アメリカ代表としてW杯で力強いプレーを見せるDFセルジーニョ・デスト。その活躍を受け、獲得に興味を示すクラブが増えている。オランダ紙『エインドホヴェン・ダグブラッド』は金曜日、デストがバイエル・レバークーゼンの候補リストに載ったと報じた。

レバークーゼンは、アレハンドロ・グリマルドが今夏アトレティコ・マドリードへ移籍する可能性を見込んでいる。もし実現すれば、デストは昨季ブンデスリーガ6位の同クラブの補強候補となる。

同クラブは1年前、デストの代表チームメイトであるマリク・ティルマンを約4000万ユーロで獲得。一方、マテイ・コヴァールはPSVへ移籍した。

PSVとの契約は2028年半ばまで残っているが、レバークーゼンはデストの獲得を優先課題とする可能性が高い。ただし現時点では打診段階にとどまる。

右SBと左SBをこなせるデストは、最近までバイエルン・ミュンヘンの候補にも挙げられていた。プレミアリーグやセリエAからも関心が寄せられつつある。

PSVのDFは米国代表としてW杯16強入り。来週木曜、サンフランシスコでのベスト8をかけてボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。