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現在の代表ウィーク中に、バイエルン・ミュンヘンの攻撃の選択肢が大幅に増える見通しだ。コロンビア人スターのルイス・ディアスは回復過程で大きな節目を迎え、数週間ぶりに芝の上でチームメートと合流した。

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ディアスがチーム練習に復帰

ブンデスリーガ王者のバイエルンに、国内リーグ再開を前に朗報が届いた。ディアスは先月の筋断裂以降、木曜日に初めてチーム練習に参加し、実戦復帰へ大きく前進した。『Bulinews』が報じている。

南米出身のFWは10月、バイエルンがアーセナルと2-2で引き分けた試合で筋断裂を負って以来、戦列を離れている。この負傷により、ブンデスリーガの3試合、フライブルク戦の3-1の勝利、ドルトムント戦の2-2の引き分け、マインツ戦の2-1の勝利を欠場。さらに、チャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーに2-0で勝利した試合と、DFBポカールでマクデブルクに6-1で大勝した試合も欠場した。

バイエルン、負傷者3人に回復の兆し

木曜日の練習で復帰へ前進したのはディアスだけではない。クラブの練習場で行われたこのセッションには、それぞれ健康上の問題から万全の状態を取り戻そうとしている主力選手2人も参加した。

筋肉の負傷から回復中のジャマル・ムシアラと、虫垂切除手術から回復中のバラ・サポコ・ンディアイも木曜日の練習に加わった。

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優勝を狙うバイエルン、ディアスとムシアラの成績

負傷前のディアスは今季、公式戦11試合に出場し、5ゴール1アシストを記録していた。一方、ムシアラは今季ここまで4試合に出場し、2ゴール1アシストを記録している。

次の試合 FCB ブンデスリーガ 14:30 KOE 視聴する

バイエルン・ミュンヘンは現在、勝ち点21でブンデスリーガ首位に立ち、2位ボルシア・ドルトムントを得失点差で上回っている。チャンピオンズリーグでは13節終了時点で勝ち点8の13位につけている。

バイエルンに重要な試合が続く

バイエルンは現在の代表ウィーク明け、11月20日にケルンをホームに迎えてシーズンを再開する。その後、11月25日にはチャンピオンズリーグでリールとのアウェー戦に臨む。