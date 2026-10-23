「彼にとって簡単な状況ではない。特に国外のチームに関して、豊富な経験があるわけではない」と、バイエルン・ミュンヘンの元GKで元CEOのオリバー・カーンは、RTL／Sky Sport の番組「Triple - der Hagedorn Fußballtalk」で語った。さらに「プレミアリーグ、そしてマンチェスター・ユナイテッドは、ここ数年、監督の座が特に安定していたことで知られているわけではない」と付け加えた。

レッド・デビルズがチャンピオンズリーグでイタリアのサプライズチーム、コモ1907に敵地で1－4の大敗を喫した後、マイケル・キャリック監督の立場は、報道によれば極めて危うくなっている。プレミアリーグでも、マンチェスター・ユナイテッドは7試合でわずか7ポイントと、クラブが掲げる目標からは程遠い。解任は時間の問題とされ、選手側からも批判が相次いだ。決定打となった可能性のあるチャンピオンズリーグでの惨敗の翌日、著名なTelegraph などが、ナーゲルスマンのオールド・トラッフォード行きの可能性を報じた。アントニオ・コンテも候補とされている。

マンチェスター・ユナイテッドでは、今やほぼ毎年のように監督の座が揺らいでいる。2013年のサー・アレックス・ファーガソンの退任以降、暫定監督を除いても8人の監督が指揮を執ってきた。ルイス・ファン・ハール、ジョゼ・モウリーニョ、ラルフ・ラングニックといった大物も、最終的には大きな失敗に終わった。そのためカーンは、39歳のナーゲルスマンに対し、オファーを受けた場合はマンチェスター・ユナイテッドとの契約を慎重に考えるべきだと忠告した。「彼は自問しなければならない。次の一歩は何か。その一歩は成功しなければならないのか。それとも、ここ数年、事実上どの監督も遅かれ早かれ失敗してきたマンチェスター・ユナイテッドのような、極めて大きなリスクを伴う場所を選ぶのか。（……）どこへ行くのか、よく見極めるべきだ」

カーン、ナーゲルスマンのバイエルンでの失敗を振り返る

カーンはナーゲルスマンの直近の指揮先にも言及した。「バイエルン・ミュンヘンと代表チームでの経験は、彼にとって大きな痛手だった。だからこそ、自分の強みはどこにあるのか、どのクラブを本当に助けられるのかをよく考えなければならない。ユリアンはクラブとチームをつくり、さらに成長させられる人物だと思う。マンチェスター・ユナイテッドが次の一歩として適切かどうかは、彼自身にしか分からない」と語った。

ドイツサッカー連盟（DFB）とナーゲルスマンは、夏に行われたワールドカップのラウンド16でパラグアイに敗れ、屈辱的な敗退を喫した後に袂を分かった。後任には、周知の通りユルゲン・クロップが任命された。約3年間にわたりドイツ代表を率いる前は、ドイツの最多優勝クラブであるバイエルン・ミュンヘンの監督を務めていたが、2023年3月にやや意外な形で解任され、トーマス・トゥヘルが後任となった。当時、この決定を主導したのはカーン自身と、当時スポーツ担当役員だったハサン・サリハミジッチだった。

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ナーゲルスマン解任がカーンとサリハミジッチの職も奪った理由

突然の解任は、その後も繰り返し厳しく批判された。ナーゲルスマンの解任時、バイエルンはまだ3つの大会すべてでタイトル獲得の可能性を残していた。ブンデスリーガでは首位と勝ち点1差の2位につけ、チャンピオンズリーグとDFBポカールでは準々決勝に進んでいた。トゥヘルは最終節に劇的な形でリーグ優勝を果たしたものの、2つのカップ戦ではSCフライブルクとマンチェスター・シティにそれぞれ敗れ、直ちに敗退した。一方、カーンとサリハミジッチはシーズン終了時に職を失った。ナーゲルスマン解任のような独断での決定も、その一因だった。

それでもカーンは、ナーゲルスマンがマンチェスター・ユナイテッドを危機から救うことに全面的に反対したわけではない。「ユリアンが、自分こそマンチェスター・ユナイテッドを再び成功へ導ける人物だと確信しているなら、挑戦すればいい」と語った。同じく番組に出演したロマン・ヴァイデンフェラーは「ドイツ人監督は、その地位からして国外でも非常に高く評価されていると思う。特にユリアン・ナーゲルスマンはそうだ」と付け加えた。







