バイエルン・ミュンヘンは、ナイロビのライラ・オディンガ・インターナショナル・スタジアム・アット・タランタ・スポーツ・シティのこけら落としとなるアヤックス戦への出場で、500万ユーロを受け取る。 TZ München はAbsolut Bayern に続き、Der Rekordmeister（最多優勝クラブ）が好条件の報酬を理由に提案を受け入れたと報じた。ケニアのメディアによると、アヤックスはその（約）半額で合意したという。

アヤックスとバイエルンは冬季中断期間中の2027年1月5日、ケニアの首都で対戦する。収容人数6万人の同スタジアムは、2027年アフリカネイションズカップの開催会場の一つに指定されている。

TZ によると、バイエルンは年明け直後から過密日程を控えている。アヤックス戦の3日後には、ボルシア・メンヒェングラートバッハとの試合でブンデスリーガのシーズンを再開する。「ケニアへの直行便は8～9時間かかるため、バイエルンのチームはおそらく1月4日にはアフリカへ出発する。アヤックスとの親善試合後、すぐに帰国する」

それでも労力に見合うと、TZ は記す。「マーケティング・営業担当ディレクターのルーベン・カスパーが再びミュンヘンのクラブに多額の収入をもたらす。それゆえ、ヴィンセント・コンパニ監督も遠征を承認した。ゼーベナー通り（バイエルンの練習施設がある場所、編集部注）の大方の雰囲気は『それだけの金額なら、行くべきだ！』というものだ」

ケニアのPulse は、アヤックスがバイエルンの出演料の約半額に当たる約250万ユーロを受け取ると報じている。さらにケニア側が渡航費、宿泊費、警備費を負担する。同国の政治監視団体は、アヤックスが出場により「少なくとも200万ユーロ」を受け取ると記している。

「アヤックスとバイエルン・ミュンヘンへのこけら落としの試合の招待には、主催者から両クラブへの温かい言葉が添えられていた」と、アヤックスは水曜日に記した。「UEFAチャンピオンズリーグでそれぞれ6度、4度の優勝を誇るバイエルン・ミュンヘンとアヤックスの対戦は、主催者によって東アフリカにおける重要なサッカーイベントと位置づけられている」

「アフリカの大勢の観客の前で行われる特別な新スタジアムのこけら落としであり、国際サッカー界の二つの名門の対戦であり、アフリカネイションズカップに向けたケニアにとっての重要な節目でもある。アヤックスはこのイベントに招待されたことを光栄に思う」。アヤックスはバイエルン戦の4日後にエールディビジを再開する。その際はティルブルフでヴィレムIIと対戦する。