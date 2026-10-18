ドイツ代表カイ・ハヴァーツを擁するイングランド王者アーセナルは、ノッティンガム・フォレストとのアウェー戦に1-0（前半0-0）で勝利。プレミアリーグ第7戦で6勝目を挙げ、水曜日のバイエルン・ミュンヘンとのチャンピオンズリーグ注目の一戦（21時／DAZN）に向け、上々のリハーサルとなった。

アーセナルは勝ち点18で2位を維持。クリスタル・パレスに5-0で勝利した3位ブライトン＆ホーヴ・アルビオンは、アーセナルとの勝ち点差を2としている。

アーセナルのミケル・アルテタ監督は「崩すのがこれほど難しいチームを相手にすると、時にはフラストレーションがたまる。前半は枠内シュートがなく、その点について話し合う必要があった」と語った。「後半には良いチャンスが2回あったが、唯一の枠内シュートがゴールになった。少し相手に当たってコースが変わったシュートだった」

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ノッティンガム・フォレスト戦でのカイ・ハヴァーツの出来は？

ハヴァーツはリーグ戦7試合連続でアルテタ監督の先発メンバーに名を連ねた。最後のゴールから1カ月以上が経つ27歳の得点力に対する疑問について、アルテタ監督は試合前、「彼には試合数をこなすことが必要だ。トップストライカーになれる能力がある」と強く反論していた。

攻撃が低調だったアーセナルの中で、ハヴァーツもおおむね存在感を示せず、前半に目立った場面は37分のヘディングシュートだけだった。アルテタ監督はハーフタイムにマドゥエケを投入し、変化を図った。

さらに66分にはハヴァーツをベンチに下げた。すると、アウェーチームにとってこの試合初の枠内シュートを放ったウインガーのマドゥエケ（80分）が、オリヴァー・グラスナー監督率いるノッティンガムを相手に決勝点を挙げた。

アーセナルの対戦相手であるバイエルン・ミュンヘンも、土曜日の夜に攻撃陣が爆発し、アーセナル戦に向けて好調ぶりを示した。得点源ハリー・ケインを擁するチームは、ホームでRBライプツィヒを6-1（前半3-0）で圧倒した。