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バイエルン・ミュンヘンの元最高経営責任者（CEO）オリバー・カーン氏が、ジャマル・ムシアラの神経学的な健康状態を巡る名誉会長ウリ・ヘーネス氏の公の発言を批判した。長年の同僚であるヘーネス氏が、ドイツ代表MFの高額な契約を巡る状況と、続いている健康上の問題をクラブ首脳陣にとっての問題だと述べたことを受け、クラブのレジェンドであるカーン氏が反発した。

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公の場での発言に強い反発

カーンがこの議論に加わったのは、ヘーネスがムシアラの診断結果と給与を公の場で結びつけ、その状況をドイツ王者にとっての「ジレンマ」と表現した後のことだ。元GKのカーンは、負傷した選手についてクラブ内部で財務面の評価を行うのは日常的なことだと認める一方、この問題を対外的にどう語ったかに異議を唱えた。この意見の対立により、クラブが司令塔の回復をどう支えるかをめぐり、アリアンツ・アレーナで新たな緊張が生じている。

元クラブ首脳、公の場での説明を批判

この論争についてLinkedIn に投稿した元クラブ首脳は、選手が病気になったからといってトップクラブが自らの価値観を捨ててはならないと訴えた。「クラブ自身が結んだ契約を守ることが、並外れた人道的行為であるかのように振る舞うべきではない。クラブが手に入れたのは選手のパフォーマンスだけではない。それに伴うリスクも引き受けたのだ」

「クラブは自分たちを家族と呼びたがる。費用がかからない間だけ家族について語り、費用がかさみ始めた途端に数字で語り始めるなら、それは問題だ」

長期契約を非公開の場で評価する必要性は認めつつも、思いやりを中心に据え続けなければならないと主張した。「決定的なのは、クラブがその評価を再び人間に関わる問題として捉え直せるかどうかだ。離脱中の資産の向こうに、今も一人の人間を見ているのか。クラブが寄り添うのは選手なのか、それとも単に契約なのか」

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「こうした問いを投げかけることは冷笑的ではない。問わないほうがプロフェッショナルではない」

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名誉会長、今後のパフォーマンスに疑問

論争の発端は、ヘーネスがバイエルン地方の放送局BRの『ゾンタークス・シュタムティッシュ』に出演し、MFが前例のない医学的状況に直面しながらも、給与の全額を受け取り続けていると指摘したことだった。

ヘーネスは番組で、クラブの医師たちが直面する課題について「この件ではジレンマに直面している。彼が患っている病気は簡単に治せるものではないが、薬を使えばある程度はコントロールできる」と説明した。

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ベテラン幹部はまた、トップレベルのサッカーで求められる身体的な負荷を踏まえ、このアタッカーが病気を発症する前の「かつてのパフォーマンス水準を取り戻せない」可能性も警告した。

離脱中の司令塔、コンディション回復を目指す

クラブ首脳陣の間で議論が続く一方、バイエルンはムシアラへの全面的な支援を約束している。EURO2024のゴールデンブーツを共同受賞し、235試合で71得点38アシストを記録したムシアラとの契約は2030年まで残っている。別のハムストリングの負傷により9月から離脱していたが、最近トレーニング場に戻った。欧州最高レベルの舞台で再び実力を証明しようとするなか、今後は練習量を慎重に管理することが最優先となる。