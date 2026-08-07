『Sport1』の取材に応じた元フランス代表のエマニュエル・プティ氏は、ハリー・ケインが権威あるバロンドールを受賞することに否定的な見解を示した。「今回のワールドカップを経て、ハリー・ケインのバロンドール受賞の可能性は低下した」と55歳の同氏は説明した。「ブンデスリーガだけを基準にするなら、彼が有力候補になるのは間違いない。しかしチャンピオンズリーグや代表では、本当に厳しい局面になると、ほとんど姿を消してしまった」

プティ氏は、その主張を裏づける具体例もいくつか挙げた。「PSGとの準決勝セカンドレグでは、ハリーは完全に消えていた」と同氏は分析した。「あの場面では、もっとできたはずだ。あれほど傑出したシーズンを送った後だけに、本当に残念だ。ワールドカップでも同じだった。彼は非常に力強く大会に入ったが、準々決勝以降は必要なエネルギーと少しの運の両方を欠いているように見えた」元フランス代表の同氏は、例として次のようにも語った。「準決勝セカンドレグのPSG戦では、ハリーは完全に消えていた」

バロンドール受賞に十分か？ ケインの際立つ得点記録

ブンデスリーガでは、ケインは36得点を挙げ、3シーズン連続で得点王に輝いた。33歳の同選手はDFBポカールでも10得点を記録し、バイエルンの国内2大会制覇に貢献した。

チャンピオンズリーグでも、その得点力を証明した。13試合で14ゴールを記録した。パリ・サンジェルマンとの準決勝では、第1戦の壮絶な4-5の敗戦で、一時的にチームに1-0のリードをもたらす得点を決めた。しかし第2戦では、アディショナルタイムにようやくネットを揺らしたのみで、1-1の同点弾もバイエルン敗退を防ぐには至らなかった。

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ケインにとって苦いワールドカップ、だがライバルたちにとっても同様

ケインのワールドカップも、決勝進出まであと一歩のところで無念の終幕となった。準決勝のアルゼンチン戦では、イングランドが終盤のリードを劇的な形で失い、1966年以来となる初のワールドカップ制覇を待つ時間は続くことになった。ケインは大会で6得点を挙げたものの、メキシコとのラウンド16以降は得点を積み上げることができなかった。

こうした失速にもかかわらず、ケインをバイエルン・ミュンヘンにとって45年ぶりのバロンドール受賞者に推す声は少なくない。もっとも、プティ氏自身も誰が代わりにトロフィーを手にすべきかについては明言していない。「彼の前に来る名前は何人かいると思う。ただ、争いは最後の最後までもつれるはずだ。特にウスマン・デンベレ、キリアン・エンバペ、マイケル・オリーズといった本命候補も、ワールドカップ終盤には失望させたのだから」