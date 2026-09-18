バイエルン・ミュンヘンが金曜夜、FCウニオン・ベルリンにサッカーの違いを見せつけた。ハリー・ケインの記録的なゴール、イスマエル・サイバリのドイツでの初ゴール、そしてマイケル・オリーズのハットトリックもあり、首都クラブは7-0の大敗を喫して帰路に就いた。

立ち上がり15分を見る限り、ウニオンが歴史的大敗を喫するような展開には必ずしも見えなかった。その直後、ジャマル・ムシアラが先制点を決める。アルフォンソ・デイヴィスの鋭いパスをきれいに収めると、ファーサイドへ強烈なシュートを突き刺し、1-0とした。

前半終了5分前、バイエルンはPKでリードを広げた。ケインがGKフレデリク・ルノウを破り、これがブンデスリーガ通算100得点目となった。このイングランドのスターがその数字に到達するまでに要したのは98試合。従来の記録はディーター・ミュラーが保持しており、1970年代にFCケルンの選手として129試合を要していた。

さらに前半終了の笛が鳴る前には、オリーズも得点を加えた。ムシアラが左足の前にボールを供給すると、このフランス人はペナルティーエリア手前から強烈な一撃でニアを射抜き、3-0とした。後半にはケインがこの日2点目。オリーズの巻いたクロスに頭で合わせ、4-0とした。

試合終了20分前には、サイバリにも個人的なハイライトが訪れた。モロッコ代表MFはデイヴィスからパスを受けると、相手を見事にかわしてから左足でルノウを破り、5-0とした。

それでもバイエルンのゴールショーは終わらなかった。オリーズが見事なスルーパスで抜け出し、ルノウをかわした後、決定機を危うく無駄にしかけた。無人のゴールへ放ったコントロールしきれない一撃は、ポストの内側に当たってゴールインし、6-0となった。

終了15分前には次のゴールも生まれる。オリーズがルイス・ディアスとの鮮やかな連係から左足で再び見事に決め、ハットトリック達成となる7-0とした。



