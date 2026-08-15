それほど遠くない過去、ルシャレル・ヘールトロイダはバイエルンを巡る移籍の噂でたびたび名前が挙がる存在だった。2023年夏も、その次の冬も、このオランダ人選手はミュンヘンの移籍候補と見なされていた。

感覚的には、ドイツのレコードマイスターによる関心が報じられる新たな続報が出ない週はほとんどなかった。結局のところ獲得には至らなかったが、当時のタイミングでの移籍は十分に理にかなっていたとも言える。というのも、ヘールトロイダは欧州トップレベルのサッカー界でもそう多くはない選手像を備えているからだ。

2024年初めの時点でまだ23歳だったこの選手は、守備の技術のほぼすべてをこなせる。ちょうどその時期にバイエルン退団となったバンジャマン・パヴァール以上に、だ。センターバック、右サイド、さらには中盤の底まで。失点を防ぐという役割において、ヘールトロイダは机上ではどこでも起用できる。加えて、圧倒的なフィジカルと高い戦術眼も備えている。だが、ゼーベナー・シュトラーセでこの案件が具体化することは一度もなかった。その代わり、ドイツのレコードマイスターは別の選択肢に目を向けた。まず当時の監督トーマス・トゥヘルが希望していたDFキム・ミンジェを獲得し、その半年後にはエリック・ダイアーとサシャ・ボエが守備陣を強化した。

ヘールトロイダは育成クラブであるフェイエノールト・ロッテルダムでシーズンを終え、その後ついにブンデスリーガへ渡った。RBライプツィヒは2000万ユーロを支払った。当初は本物の掘り出し物となる可能性も感じさせたが、ザクセンのクラブにとってはすぐに失策であることが明らかになった。今やヘールトロイダには、移籍失敗の烙印すら押されている。

ルシャレル・ヘールトロイダはなぜRBライプツィヒで失敗したのか？

加入から2年、現在26歳となったヘールトロイダは構想外の立場に置かれている。最初のシーズンは、極めて波のあるものだった。35試合に出場し、すぐに定位置をつかんだ一方で、その座は年明けに失われ、数試合はベンチに座るだけに終わった。この降格は重大なミスによるものというより、考え方の違いによるところが大きかった。辛辣に言えば、ライプツィヒ側の完全な見誤りだったとさえ言える。

加入からわずか数週間で、ヘールトロイダが当時のRB指揮官マルコ・ローゼのシステムにまったく適応できていないことは明らかになっていた。右サイドバックから中へ絞る彼のプレースタイルは求められていなかった。外側のレーンでポジションに忠実な守備をこなすよう求められたが、それには応えられなかった。時間がたてば適応の難しさも自然に解消されるという期待は、むなしく終わった。出来不出来の激しかった前半戦を経て、当初の高評価は完全に使い果たされた。

その結果、シーズン終了後にローゼと決別した後も、後任のオーレ・ヴェルナーの下でヘールトロイダに再チャンスは与えられなかった。代わってライプツィヒは、野心的なプレミアリーグ昇格組AFCサンダーランドへの、十分に円満と言えるレンタル移籍をまとめた。結果は成功だった。イングランドでヘールトロイダは30試合に出場し、十分に好印象を残した。

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RBライプツィヒに未来なし：ルシャレル・ヘールトロイダの今後は？

しかし、2年前にオランダの港町へ支払われたその2000万ユーロと同額の買取オプションは、セインツにとって高すぎた。おそらく、ヘールトロイダが完全に不動のレギュラーへと上り詰めたわけではなかったことも理由だろう。それでも、ジェレミー・フリンポン（FCリヴァプール）やマタイス・デ・リフト（マンチェスター・ユナイテッド）といった名のある選手たちが元オランダ代表監督ロナルド・クーマンに考慮されなかった一方で、ワールドカップのメンバー入りは勝ち取った。ライプツィヒでは、そのことで思わずほくそ笑んだに違いない。もっとも、W杯メンバー入りに伴ってよく見られる市場価値の上昇は起こらなかった。ヘールトロイダは1分も出場しなかったからだ。

その数週間後となった今、ライプツィヒが大きな損失を避けてヘールトロイダに投じた資金を取り戻せるかどうかは、極めて疑わしい。各メディアの一致した報道によれば、プレミアリーグやサウジアラビアからの関心はあるものの、具体的な交渉はまだ行われていないという。むしろ、再びレンタル移籍となる可能性がますます高まっている。そうした取引にとりわけ関心を示しているのが、PSVアイントホーフェンとアヤックス・アムステルダムだとされる。

ヘールトロイダにとって、それは単に母国への帰還というだけではない。バイエルンの関心を引いたと見られていたリーグへの復帰であり、最終的には大きな影響を及ぼす決断を下すことになった場所でもある。

ルシャレル・ヘールトロイダ：RBライプツィヒ移籍前後のスタッツ