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WOLVERHAMPTON, ENGLAND - MARCH 6: Cody Gakpo, Andrew Robertson, Mohamed Salah, Rio Ngumoha and Ryan Gravenberch celebrate 1st goal during the Emirates FA Cup Fifth Round match between Wolverhampton Wanderers and Liverpool on March 6, 2026 in Wolverhampton, England. (Photo by Nigel French/Sportsphoto/Allstar via Getty Images)Getty Images
Jeroen van Poppel

翻訳者：

バイエルン・ミュンヘンがリヴァプールへの大型移籍に名乗りを上げた

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The Athletic』のデビッド・オーンスタイン氏によると、バイエルン・ミュンヘンはリヴァプールの17歳FWリオ・ングモハの獲得を検討している。左翼の強化候補として注目され、クラブとヴィンセント・コンパニ監督も関心を示す。

本人はコンパニー監督ら首脳陣の支持を知りつつ、リヴァプールは売却に消極的だ。U-21代表として将来性を買われており、今夏はむしろサイド補強を狙う。

昨年は2028年半ばまで有効なプロ契約を締結。ルイス・ディアスがバイエルンに移籍した際、リヴァプールが即座に後継者を得なかったのも彼の成長を期待したためだ。

2025/26シーズンは29試合2ゴール1アシストでブレーク。現在はW杯に向けイングランド代表とフロリダで調整中だが、本大会のメンバーには選ばれていない。

リヴァプールは今夏、RBライプツィヒのヤン・ディオマンデなど新たなウイングの獲得に注力している。

バイエルンが興味を示すのは、左サイドで将来主力となる若手が不足しているためだ。

リヴァプール内部では今夏の放出は検討されておらず、モハメド・サラーやフェデリコ・キエーザの去就が噂される中、10代の彼はアンドニ・イラオラ監督の下で将来の軸とみなされている。

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