バイエルン・ミュンヘンがリヴァプールへの大型移籍に名乗りを上げた

『The Athletic』のデビッド・オーンスタイン氏によると、バイエルン・ミュンヘンはリヴァプールの17歳FWリオ・ングモハの獲得を検討している。左翼の強化候補として注目され、クラブとヴィンセント・コンパニ監督も関心を示す。

本人はコンパニー監督ら首脳陣の支持を知りつつ、リヴァプールは売却に消極的だ。U-21代表として将来性を買われており、今夏はむしろサイド補強を狙う。

昨年は2028年半ばまで有効なプロ契約を締結。ルイス・ディアスがバイエルンに移籍した際、リヴァプールが即座に後継者を得なかったのも彼の成長を期待したためだ。

2025/26シーズンは29試合2ゴール1アシストでブレーク。現在はW杯に向けイングランド代表とフロリダで調整中だが、本大会のメンバーには選ばれていない。

リヴァプールは今夏、RBライプツィヒのヤン・ディオマンデなど新たなウイングの獲得に注力している。

バイエルンが興味を示すのは、左サイドで将来主力となる若手が不足しているためだ。

リヴァプール内部では今夏の放出は検討されておらず、モハメド・サラーやフェデリコ・キエーザの去就が噂される中、10代の彼はアンドニ・イラオラ監督の下で将来の軸とみなされている。