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欧州のビッグクラブの視線が、ベルギーの若手ストライカーに注がれている。その名は次の移籍市場で争奪戦の火種となりそうだ。バイエルン・ミュンヘンが獲得に乗り出したことで、以前から成長を見守ってきたバルセロナの計算が狂う可能性もある。移籍金は2027年夏に7000万ユーロに達するとの見方も出ている。

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ドイツ紙『ビルト』のクリスティアン・ファルク記者によると、バイエルン・ミュンヘンはクラブ・ブルッヘのFWニコロ・トレゾルディの代理人とすでに初期段階の接触を始めており、将来的な獲得の可能性を探る準備を進めているという。同記者は、同選手がバイエルンの関心リストに入っており、クラブ幹部が代理人と連絡を取り合って移籍成立の可能性を探っていると伝えている。

このドイツ勢の動きの背景には、トレゾルディがクラブ内で高く評価されていることがある。同選手は、来年1月に退任予定のバイエルンの獲得担当ディレクター、ニルス・シュマトケ氏が特に気に入っていた選手の一人だった。ただ、同氏の退任が見込まれていても、若きストライカーに対するクラブ首脳陣の関心に変わりはない。首脳陣は特にその得点力と伸びしろを踏まえ、将来に向けた有望な投資と見なしているという。

早い段階で接触があったものの、この移籍が次の冬の移籍市場で決着する可能性は低いとみられる。クラブ・ブルッヘはシーズン途中に攻撃陣の主力の一人を手放すつもりはなく、バイエルンも獲得を急ぐ考えはない。本格的な動きがあるのは早くても2027年夏とみられており、その間にも欧州のビッグクラブによる争奪戦は激しさを増している。

一方、バルセロナも同選手の動向を注視し続けている。ベルギー紙『ヘット・ニーウスブラッド』によると、バルセロナはチャンピオンズリーグのクラブ・ブルッヘ対リヴァプール戦にスカウトを派遣し、プレーをチェックしたという。

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ただし、バルセロナは現時点で選手の代理人との接触や、所属クラブとの正式交渉の段階には至っていない。また、バイエルンのほかにミランも獲得に関心を示すクラブとして名前が挙がっている。

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トレゾルディの魅力は、今シーズン残している目覚ましい数字にある。公式戦19試合で16ゴールを記録し、そのうち5ゴールはチャンピオンズリーグで挙げたものだ。これにより欧州屈指の若手ストライカーの一人としての地位を固めた。明確な得点能力に加え、フィジカルの強さと将来性を兼ね備えており、今後何年にもわたって戦力となるストライカーを求めるクラブにとって戦略的な選択肢となっている。

しかし、バルセロナにとって最大の障壁はクラブ・ブルッヘの金銭的な要求だ。同クラブは2025年夏にわずか750万ユーロでハノーファーから同選手を獲得し、契約も2029年まで残っているが、6000万から7000万ユーロの移籍金を求めている。

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さらに、このベルギーのクラブは昨夏、ローマからの3500万ユーロのオファーを拒否しており、今後の選手売却で得る収益の大部分を新スタジアム建設計画の資金に充てる方針だ。

これにより、バルセロナは厳しい資金面での競争を強いられることになる。とりわけバイエルンが早くから動き出している一方、バルセロナはいまだ視察の段階にとどまっている。これまでの獲得に向けた試みも、実現の可能性に疑問が生じるなかで停滞しており、新たな競争相手の参戦と若きストライカーの評価額の高騰により、争奪戦を制するのはより難しくなりつつある。