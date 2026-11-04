バイエルン・ミュンヘンがアトレティコ・マドリーに勝利も、ハリー・ケインはクリスティアーノ・ロナウドの歴史的なチャンピオンズリーグ得点記録に惜しくも届かず

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ハリー・ケインのチャンピオンズリーグ史に名を刻む挑戦は、火曜夜に足踏みとなった。バイエルン・ミュンヘンの大黒柱は、クリスティアーノ・ロナウドが長年保持する得点記録に並べなかった。 欧州の大会で10試合連続得点という好調を維持してアトレティコ・マドリー戦に臨んだイングランド代表主将だが、アリアンツ・アレーナでゴールを奪えなかった。最近、初のバロンドール受賞を祝ったFWにとって、珍しく悔しさの残る一夜となった。

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バイエルンがアトレティコを下すも、ケインの連続得点記録は途絶える

バイエルン・ミュンヘンは火曜日、アトレティコ・マドリーに2-0で快勝した。レナルト・カールとコンラート・ライマーのゴールで勝ち点3を獲得。ケイン自身は得点できなかったものの、バロンドール受賞者はライマーが決めた重要な2点目をアシストし、試合に貢献した。

この無得点により、ケインのチャンピオンズリーグ出場10試合連続得点は途絶えた。第3節のアーセナル戦でPKを決め、歴代記録まであと1試合に迫っていたが、記録達成には届かなかった。

欧州の舞台で続いた驚異的な記録

イングランド人FWの驚異的な連続得点は、2025-26シーズンの第7節、ユニオン・サン＝ジロワーズ戦での2得点から始まった。続くPSVアイントホーフェン戦でもゴールを挙げたケインは、チームメートがイタリアでのラウンド16第1戦でアタランタを6-1で圧倒した試合をベンチから見守った。

第2戦で先発に復帰した元トッテナム・ホットスパーのストライカーは、2得点を記録。その後も、パリ・サンジェルマンに準決勝で敗れるまで、欧州の大会で出場したすべての試合でゴールを決めた。

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今シーズンもボデ／グリムト、バイキングFK、アーセナルを相手に得点し、記録を伸ばした。火曜日は無得点に終わったものの、この記録は欧州屈指の決定力を持つ選手としての地位を確かなものにした。

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ロナウドの記録には届かず

ロナウドが持つチャンピオンズリーグ11試合連続得点の記録は、破られずに残った。元レアル・マドリーFWは2017-18シーズンにこの記録を樹立。連続得点は、前シーズンの決勝でユヴェントスを相手に2得点した試合から始まった。

ロナウドは続くグループステージ全6試合で得点し、ラウンド16と準々決勝でもそれぞれの第1戦、第2戦でゴールを挙げた。この歴史的な記録を残したシーズン、レアル・マドリーは決勝でリヴァプールを破り、欧州の大会で3連覇を達成した。

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ケインは現在、10試合連続得点で歴代2位につける。9試合連続得点を記録したマンチェスター・ユナイテッドのレジェンド、ルート・ファン・ニステルローイと、元バイエルンの中心選手ロベルト・レヴァンドフスキを上回っている。

タイトル獲得へ気持ちを切り替える

個人記録への挑戦が終わったケインは、バイエルンを再び欧州の頂点に導くことに全力を注ぐ。バロンドールを受賞したばかりのFWは、アトレティコ戦でのアシストによって、得点がなくてもチームのチャンスメイクに欠かせない存在であることを示した。バイエルンはこの印象的な2-0の勝利を足がかりに、欧州の大会で続く厳しい日程を戦っていかなければならない。