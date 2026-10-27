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ハリー・ケインはロンドンで2026年のバロンドールを受賞し、世界最高の選手として正式に認められた。この歴史的快挙を祝うため、バイエルン・ミュンヘンは今週、ケインがアリアンツ・アレーナに戻った際に、感動的な形でたたえる準備を進めている。

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アリアンツ・アレーナで特別な祝福へ

ケインが新たなバロンドール受賞者としてドイツに戻るのを前に、アリアンツ・アレーナでは盛大な祝福の準備が進んでいる。バイエルンの国内2冠に貢献した見事なシーズンを経て、ストライカーはロンドン・パラディウムで開かれた式典で栄誉を受けた。

クラブは、ケインが国内での試合に復帰するとすぐに祝福を始めると発表した。水曜日のDFBポカール、マクデブルク戦では「特別な歓迎」が予定されており、ホームの観客にとって世界最高の選手を初めてたたえる機会となる。さらに土曜日には、ライバルのボルシア・ドルトムントとの重要なブンデスリーガでの一戦でも栄誉をたたえる予定で、ストライカーは満員の観客の前で称賛を受けることになる。

ケイン、バイエルンに45年ぶりのバロンドール

ケインは、バイエルンの選手として45年ぶりにバロンドールを受賞し、歴史を刻んだ。イングランド代表キャプテンは、1981年にブンデスリーガの名門に同賞をもたらしたカール＝ハインツ・ルンメニゲら、クラブのレジェンドに続いてトロフィーを手にした。

ケインはバロンドールに加えてゲルト・ミュラー賞も獲得し、欧州サッカー界で最も得点力のあるフィニッシャーとしての地位を確固たるものにした。2025-26シーズンに見せたゴール前での決定力が、投票で決め手となった。バイエルンのほかのスター選手も好成績を収め、ミカエル・オリーズが世界ランキングのトップ10入りを果たし、ペルニレ・ハーダーは女子部門で7位となった。クラブの幅広い層での強さを示す結果となった。





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バイエルン首脳陣から高い評価

クラブ首脳陣を代表して賛辞を送ったヘルベルト・ハイナー会長は、ケインの功績によって、バイエルンの赤いユニフォームを着た歴代の偉大な選手たちと肩を並べたと語った。「FCバイエルンにとって誇らしい日だ。ハリー・ケインには何でもできる。そしてゴールを、ゴールを、さらにゴールを決める。彼はいま、フランツ・ベッケンバウアー、ゲルト・ミュラー、カール＝ハインツ・ルンメニゲと同じ列に名を連ねた。それが我々の歴史についてすべてを物語っている」とハイナー会長は述べた。

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最高経営責任者（CEO）のヤン＝クリスティアン・ドレーゼンも同様の思いを語り、ドイツサッカー界全体にとっての受賞の意義を強調した。「ハリー・ケインはこの栄誉に十二分に値する。彼は何年にもわたり、次々と記録を塗り替えてきた。数多くのゴールやアシストに加え、我々は彼の素晴らしい人柄を高く評価している。ドイツのクラブに所属する選手が30年ぶりにバロンドールを受賞したことは、ブンデスリーガにとって力強いメッセージだ」とドレーゼンCEOは語った。

次世代の選手たちの手本に

バイエルンのスタッフは得点だけでなく、ケインのリーダーシップやチームの若手選手への影響にも目を向けている。スポーツディレクターのクリストフ・フロイントは、このFWを現代のサッカー界では稀有な人物だと評した。

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「ハリーは素晴らしい人物だ。彼のような人にはめったに出会えない。世界最高水準の選手でありながら、とても謙虚だ。ハリーはセンターフォワードという役割をまったく新しいレベルへ引き上げた。特に若い選手たちにとって手本となる存在だ。間違いなくサッカー史上最高の選手の一人だ」とフロイントは語った。