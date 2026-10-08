オリーセも得点源のハリー・ケインも「今後も長くバイエルンに残りたいと思っている」と、ルンメニゲはranに語った。ただ、オリーセとは異なり、ケインは実際に2029年までの契約延長が目前に迫っている。 直近ではSkyが交渉の進展を報じていた。

「ハリーが近いうちに契約を延長してくれることを願っているし、そのことに大きな自信も持っている。そして次はマイケルだ。彼にもバイエルンに長く残ってほしい」と71歳のルンメニゲは語った。ルンメニゲは名誉会長ウリ・ヘーネスとともに、現在はスポーツ担当取締役マックス・エーベル、スポーツディレクターのクリストフ・フロイント、そして監督ヴァンサン・コンパニが実務を担っているにもかかわらず、いまなおミュンヘンのクラブに大きな影響力を持っている。

また、チームの2人の大スターについてルンメニゲは、バロンドール受賞候補となる選手を擁していることをバイエルンは幸運に思うべきだと強調した。「彼らはワールドクラスの選手だ。そんな選手は木に生るものではない！」

ミヒャエル・オリーセはバイエルンに何を求めているのか？

ケインの契約延長がまとまり次第、オリーセとの交渉は本格化するとみられている。 これは最近、Sport Bildが報じた。 これまでのところ、代理人グレン・トゥエネボアを中心とする選手サイドは、2029年までとなっている現行契約の延長を望む動きを見せていないという。一方でバイエルンは、2032年までの新契約を提示して引き留めを図る見込みで、来夏にサインすればオリーセはチーム内で絶対的なトップクラスの高給取りになる可能性があるとされる。これはSkyの報道によるものだ。

それによれば、オリーセは長期残留を選べば、年俸が約2500万とされるケインやジャマル・ムシアラを上回る額を受け取る可能性すらある。つまり、オリーセはクラブ史上最高額の年俸を受け取る選手になる可能性があるということだ。

現在の年俸は1400万ユーロと伝えられている。報道によれば、バイエルンはこれによってオリーセの早期決断を期待しているという。さらに同報道では、レアル・マドリーのスカウト陣も、オリーセがミュンヘンで契約延長するとみているとされている。

ただし、24歳のオリーセの周辺からは、契約書にサインするのは退団条項の保証がある場合に限られるとの声も聞こえているという。オリーセは以前の所属先クリスタル・パレスでも同様の条項を確保しており、最終的にバイエルンは2024年夏に5300万ユーロでその条項を行使した。しかし、最近の国際的な噂とは異なり、現行契約にはそのような条項は盛り込まれていないと、スポーツディレクターのマックス・エーベルらが認めている。

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ミヒャエル・オリーセは将来的にバイエルンにもたらすのは2億ユーロなのか？

もっとも、バイエルンが退団条項を原則として拒否していた時代はすでに遠い過去のものとなっている。ケインもそのような退団戦略を持っており、新たな契約書でも一定の条件を求めるとされている。プレミアリーグ移籍に向けた抜け道、そして古巣トッテナム・ホットスパーに対するいわゆるマッチング・ライトが話題になっている。

オリーセ側が望んでいるとされる設定済みの移籍金がいくらになるのかについては、現時点では憶測するしかない。ただ、2億ユーロの大台を超える額になっても、決して非現実的ではない。実際、オリーセはすでに世界最高クラスの攻撃的選手の1人であり、今季開幕直後からそのことを強烈に証明している。

もっとも、最終的な決断まではまだかなりの時間がかかりそうだ。ただ、9月の時点でエーベルはすでに1つの方向性を示していた。「来年の夏までには、彼の側に延長への傾向があるのかないのかを把握しておくべきだ」と、エーベルはSport Bildに語っている。

W杯の頃には、レアル・マドリーから強い関心が伝えられていたが、それが具体的なものとして明確になることはなかった。一方でSkyによれば、マドリーはオリーセがミュンヘンで契約延長するとみているという。さらにリヴァプールもこの特別な才能に強い関心を示しているとされる一方、マンチェスター・シティは財務スキャンダルの影響で、当面はスター選手獲得レースから外れる可能性が高いようだ。

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