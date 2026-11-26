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前世紀末に生まれた「バイエルン・ハリウッド」という言葉が、再び注目を集めている。ジャマル・ムシアラとマヌエル・ノイアーを巡るピッチ外の二つの騒動によって現実が想像を超える事態となり、この言葉がバイエルンの混乱ぶりを表すものとして使われているのだ。

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『スポルト』紙は報道の中で、バイエルン・ミュンヘンが苦境に立たされていると伝えた。突然倒れて数日間入院していたヴァンサン・コンパニ監督が復帰し、事態は平常に戻ったかに見えていたにもかかわらずだ。

コンパニ監督自身も、復帰した際の状況が病気休暇に入る前よりもさらに混乱しているとは予想していなかった。

しかし、現実は想像を超えていた。まさにこの表現がぴったり当てはまる状況であり、ドイツでは「バイエルン・ハリウッド」という言葉が再び飛び交っている。これは前世紀末に生まれた言葉で、ピッチ外のニュースや出来事がバイエルンのスポーツ面の話題を完全に覆い隠していた当時のバイエルン・ミュンヘンを表すものだった。

そして今、まさにそれが起きている。ムシアラの件に続いてノイアーの件が浮上し、さらにドイツ人MFの問題が再燃した。ロッカールームでは、選手の代弁者として先頭に立つヨシュア・キミッヒを中心に、首脳陣への反発が広がっている。

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第1章：ジャマル・ムシアラの件

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すべての始まりは、バイエルン・ミュンヘンの現在と未来を担う最も傑出した才能の一人であるジャマル・ムシアラが、試合中に突然倒れたことだった。

検査を受けた結果、このドイツ人攻撃的MFは、意識や注意力を失う発作を引き起こす神経系の異常を抱えていることが判明した。この異常は、数週間前に遭った交通事故の原因、あるいは結果である可能性がある。以来、彼の容態を巡る憶測は絶えない。

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しかし、ムシアラの件はさらに過熱した。バイエルン・ミュンヘンの複数の大物関係者や幹部が公の場で発言し、選手を嵐の渦中に追い込んだのだ。ムシアラは2025年に契約を更新してチーム最高給の選手となり、その後ハリー・ケインに抜かれていた。

最初に口を開いたのは名誉会長のウリ・ヘーネスで、「彼については難しい問題を抱えている。彼は今も給与を受け取っているが、現在彼が提供できるものは、契約が定める内容にもう見合っていない」と述べ、疑念を投げかけた。

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ウリ・ヘーネスとルンメニゲは、チームで2番目の高給取りであるにもかかわらず、パフォーマンスに影響を及ぼしている神経系の異常を理由にムシアラを批判した。一方、国際プロサッカー選手会は彼の擁護に乗り出した。

それから数時間もたたないうちに、元バイエルンの選手で幹部の一人でもあるカール・ハインツ・ルンメニゲがこの発言に同調し、「ウリとヤン・クリスティアンの言葉は正しい。ムシアラが健康上の問題を抱えていることは誰もが知っている。また、彼が非常に高額な契約を結んでいることも知られている。クラブとして、この状況にどう対処すべきかを考えなければならない」と語った。

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こうした一連の事態を受けて国際プロサッカー選手会が介入し、金銭的な利害から所属クラブ自身に公然と批判されたムシアラを擁護せざるを得なくなった。

これを受けてクラブは、SNSの公式アカウントで声明を発表し、姿勢を一部後退させた。

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声明には「先週火曜日、バイエルン・ミュンヘンとムシアラの代理人の間で建設的な話し合いが行われた。両者にとって選手の健康が何よりも優先される。ジャマル・ムシアラは回復への道のりにおいてあらゆるサポートを受けている」と記されている。

ただしクラブは、話し合いが非公開で続けられることも認めており、この問題がまだ決着していないことをはっきりと示唆している。

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第2章：マヌエル・ノイアーの件

ムシアラの件の余波が続くなか、ノイアーの件が再び浮上した。このベテランGKは、度重なる負傷に苦しみながら現役生活の晩年を送っている。実際、11月7日に新たな負傷を負い、クラブから離脱の許可を得ていた。

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しかし、バイエルン・ミュンヘンで懸念を呼んでいるのは負傷のことではない。少なくとも、負傷だけではない。

ドイツメディアの報道によれば、ノイアーは最近、妊娠中の妻アニカと別れ、このところシチリア島で理学療法士として働く23歳の別の女性と一緒にいるところを目撃されている。そのためノイアーは、ブラジルへの休暇旅行の許可をクラブに求めたという。

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これらはすべて、ノイアーが負傷でピッチを離れている最中の出来事であり、元妻はSNS上で彼を非難するメッセージを発信した。

『ビルト』紙によると、負傷中のノイアーは、妊娠中の妻と別れた後、23歳の女性を連れてブラジルへ休暇旅行に出かけた。元妻はSNSで彼を非難するメッセージを発信している。

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アニカがTikTokで「いいね」したメッセージの一部には、こう書かれていた。「妊娠中の女性を裏切ることは、別次元の悪だ。自分の子どもを身ごもり、あなたを最も必要としている時期にある女性を裏切れるなら、それは誠実さに欠けるだけでなく、最低限の価値観、道徳、敬意すら欠いているということだ。吐き気がする」

第3章：両方の騒動に関わるキミッヒ

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この混乱のさなか、最後に登場したのはキャプテンのヨシュア・キミッヒだった。このMFは二つの理由でニュースの見出しを飾った。いずれもバイエルン・ミュンヘンを取り巻く二つの騒動に関わるもので、まるで映画から抜け出したかのような筋書きだ。

まずキミッヒはジャマル・ムシアラを擁護し、クラブ首脳陣を直接批判した。「選手をこのような状況にさらすことは許されない。絶対にだ。クラブが最優先ではあるが、人間より大きな存在ではない。起きたことは受け入れられないし、バイエルン・ミュンヘンらしいやり方でもない」

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話はそれだけでは終わらなかった。副キャプテンのキミッヒは、チームの第一キャプテンであるノイアーの件にも登場したのだ。

キミッヒの妻レナ・キミッヒが、夫婦関係カウンセラーによるInstagramの投稿に「いいね」したのだ。その投稿は、ノイアーが家族にした仕打ちを理由に、彼を直接非難する内容だった。

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数日間の入院を経てチームに復帰したヴァンサン・コンパニ監督は、こうした騒動のすべてに対処しなければならない。

復帰後、チャンピオンズリーグでリールに敗れたものの、競技面はいつも通りに進んでいるように見えた。しかし、ロッカールームの統制を完全に失いたくないのであれば、指揮官はピッチ外の騒動の収拾に乗り出す必要があるだろう。