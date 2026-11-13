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バイエルン・ミュンヘンは、移籍金が高額すぎて獲得が難しくなったデジレ・ドゥエを、パリ・サンジェルマンから引き抜く見込みはないと警告を受けた。ブンデスリーガ王者は21歳のフランス代表ウインガーを長年高く評価してきたが、パリでの評価額の高騰により、今後の獲得は手の届かないものとなっている。

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フランス人アタッカーの獲得費用、バイエルンには高すぎる

『CFBayern Insider』の報道によると、ドイツ王者バイエルンは、ドゥエをアリアンツ・アレーナに迎えるために必要な金銭条件に到底応じられないという。このフランス人アタッカーにはプレミアリーグの強豪クラブも関心を寄せているが、ミュンヘンへの移籍は今やまったく現実的ではないとみられている。バイエルンは以前にもこの若手選手の獲得を試み、2024年8月にレンヌからパリへ移る前に契約を提示していた。

獲得失敗が残した移籍市場での後悔

パルク・デ・プランスに移って以来、ドゥエはルイス・エンリケ監督の下で躍動。フランスの強豪によるチャンピオンズリーグ連覇に貢献し、今季はここまで公式戦14試合で5ゴール4アシストを記録している。

バイエルンが獲得を逃したことについて、ジャーナリストのクリスティアン・ファルクは次のように説明した。「彼は非常に魅力的な選手だ。バイエルンは彼をゼーベナー・シュトラーセ［バイエルンの練習施設］に迎えようとしたが、当時は費用が高すぎた。そして彼はパリへ行くことを決めた。

「誰もが欲しがっていた若手有望株の時に契約できなかったのなら、経験を積んだプロになってから獲得することもないだろう、と思うような移籍の一つだ」

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財政的制約で今後の獲得競争も困難に

21歳のドゥエは2029年6月30日までパリ・サンジェルマンとの契約を結んでおり、欧州王者に主力の一人を売却して利益を得るつもりはない。

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早くから才能を見いだしていたにもかかわらず、バイエルンの首脳陣がほかの選手に目を向けなければならない理由について、ファルクはこう付け加えた。「彼はパリで非常にうまくやっている。PSGが彼を売るつもりはないが、仮にこのアタッカーを手放すとしても、要求する金額をバイエルンが支払える可能性はまったくない。残念だが、バイエルン・ミュンヘンがこの移籍を実現するには、もう手遅れだ。

「もちろん、救いはバイエルンがこの選手の可能性に非常に早く気付いていたことだ。バイエルン・ミュンヘンの選手を見る目が確かなのは明らかだ。ただ、ほかのクラブのように、この年齢層の選手を多数確保できるだけの資金はない」

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顔の負傷で代表活動が中断

バイエルンが1月に向けて獲得可能な候補に目を向ける一方、ドゥエは痛みを伴う顔の負傷から回復を図っている。木曜日に行われたUEFAネーションズリーグのイタリア戦で、フランスが1-3で敗れた際に負ったものだ。イタリア代表MFダヴィデ・フラッテージとの激しい接触で、その肘が口に当たり、前歯がぐらついて目に見えて位置がずれたため、ドゥエは途中交代を余儀なくされた。フラッテージも肘から出血してピッチを退いた。ドゥエはパリに戻る前に歯の治療を受ける予定だ。