共有 GOALをGoogleでフォロー

広告

クラブのヤン＝クリスティアン・ドレーゼンCEOがブンデスリーガに要求を突きつけ、ペップ・グアルディオラはミュンヘン時代を懐かしんだ。そして、バイエルンは冬の移籍市場で動くのか？ クラブを巡るニュースと噂を紹介する。

バイエルンに関するその他の記事・ニュース：

ヨギ・レーヴが推薦！ バイエルン、元ドイツ代表スターを狙っている模様

クロップも絶賛！ バイエルン、ドイツ代表の新星を獲得か？

ムシアラを巡る議論！ 監査役会、ヘーネスの発言に明確な立場を示した模様

バイエルン、ニュース：ドレーゼンCEOがブンデスリーガに要求

ハリー・ケインのバロンドール受賞は、今後の移籍に関してもバイエルンに十分な利益をもたらした。少なくとも、クラブのヤン＝クリスティアン・ドレーゼンCEOはそう考えている。

「バイエルンではタイトルだけでなく、バロンドールも狙えることを示している。移籍市場で動き、選手にブンデスリーガ行きを決断してもらいたい我々にとって、これは非常に重要だ」と、同氏はAZの取材で語った。

広告 広告

さらにドレーゼンCEOは、リーグに対して「我々に追加で支払うべきだ。現在最高の選手がいること以上に、ブンデスリーガ自身の売り込みに役立つことはないからだ。その効果は他のクラブ、そして何よりリーグ全体にも及ぶ。魅力が高まるし、他のどのクラブにとっても、さらに力を入れる励みになるはずだ」と要求した。

Getty Images

Related Topics

次の試合 LIL UEFAチャンピオンズリーグ 15:00 FCB 視聴する

バイエルン、ニュース：グアルディオラがミュンヘン時代を回想

2013年から2016年までの3年間、バイエルンを指揮したペップ・グアルディオラが、ブンデスリーガ・マガジンのインタビューでドイツ最多優勝クラブでの日々を懐かしんだ。「ミュンヘンで過ごした時間は、家族にとって最高の時間だった」とスペイン人指揮官は語る。「当時、子どもたちは5歳、9歳、12歳だった。あの頃はみんな一緒にいたが、今は携帯電話やSNSで母親や父親に連絡してくる」

イーザル川が流れるミュンヘンで、グアルディオラは「夢見ていたものすべてを見つけた」という。「バイエルン・ミュンヘンというクラブは、監督や選手、スタッフが誰であろうと、常に機能する。卓越したクラブだ」。また、ブンデスリーガでの経験から自身の成長につながる多くのものを得たとし、「ドイツでの攻撃の仕方、守備の仕方。私にとって信じられないような経験だったし、ここで学んだことには感謝してもしきれない」と語った。

広告

さらにドイツのファン文化を明確に称賛し、「私たちのスタジアムを忘れることはない」と話した。「ミュンヘンだけでなく、ドルトムント、メンヒェングラートバッハ、レバークーゼン、フランクフルト、シャルケ、シュトゥットガルトのスタジアム、そしてそこにいるファンたちは、ずっと記憶に残る」と説明。「タイトルを獲得するのは良いことだし、重要だ。翌年も監督を続けるチャンスを与えてくれる。しかし、スタジアムの雰囲気やブンデスリーガのファンのことは、決して忘れない」

Getty Images

バイエルンの日程：今後の試合