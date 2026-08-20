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FCバイエルン、噂：ニルス・シュマトケに“もぐら”疑惑

チーフスカウトのニルス・シュマトケとの決別の可能性をめぐる噂に関連し、Sport1がさらなる背景情報とされる内容を伝えた。

それによると、ドイツ記録王者の幹部は、クラブの人事計画が何度も外部に漏れている件について、彼に責任があると見ているという。この“もぐら”疑惑によって、シュマトケは職を失う可能性がある。

1. FCハイデンハイムとのテストマッチ（4-2）の際、マックス・エーベルは分裂に関する報道を否定していた。「それは確認できない。ニルスは私と同じく、まだ1年契約を残している」とスポーツ担当取締役は語った。これに先立ち、TZは、FCバイエルンがシュマトケと決別し、後任にクリストファー・フィヴェルを据えたいと報じていた。

シュマトケは2024年、エーベルの働きかけによってミュンヘンへ移ってきた。2人はボルシア・メンヒェングラートバッハ時代から親しい間柄だ。一方、その報道では、彼のリーダーシップスタイルが内部で好意的に受け止められていないとされていた。複数のスカウトが、そのことも理由にすでにクラブを去ったという。さらに、2027年以降のエーベルの契約延長に向けて、シュマトケとの決別が条件になっているとまで伝えられている。

「人については、仕事の質を語ることはいつでもできる」とエーベルは強調し、こう続けた。「ただ、今ここで起きていること、この生まれている一連の波は、正直言って行き過ぎだと思う。私たちは、話している相手が人間だということを、やはり考慮すべきだ。彼がバイエルンで続けるかどうかにかかわらず、人を中傷すべきではない。ニルス・シュマトケについて書かれていることは、私にはちょっとtoo muchだ」

フィヴェルは現在、マンチェスター・ユナイテッドでチーフスカウトとして契約中で、その契約は2027年までとなっている。以前はチェルシーでテクニカルディレクターを務めた。ブンデスリーガではRBライプツィヒやTSGホッフェンハイムでも活動していた。

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FCバイエルン、ニュース：マックス・エーベルがハリー・ケインのバロンドール受賞を要求

水曜日に行われたゴールデンシュー授与式で、ハリー・ケインがヨーロッパ最高の得点者としてこの名誉あるトロフィーを受け取ったあと、スポーツ担当取締役のマックス・エーベルはFCバイエルン・ミュンヘンの看板ストライカーを絶賛し、さらにバロンドール受賞も求めた。

「もちろん、ハリー・ケインは得点者として獲得した。そしてもちろん、第一に期待していたのは、彼がすでにトッテナムで決めていたようなゴールだ。ここでもそれを望んでいたし、彼はそれをやってのけた」と、エーベルはアリアンツ・アレーナ博物館での式典の場で語った。加入以来、ケインは「とにかく傑出した働きをしてきた。彼がいかに重要かは何度も強調されている。ボックス内だけではなく、ピッチ上のまったく別の場所にもいる選手なんだ。先頭に立つ。彼は、サッカー選手がどうあるべきかを示す、私にとってのロールモデルだ」。

ケインは「ある程度の年齢に達しているにもかかわらず成功に飢えている」うえ、チームのために身をささげているという。「ピッチ外でもね」とエーベルは付け加え、2024年10月のFCバルセロナ戦での1-4の敗戦後の一幕を振り返った。当時、ヴァンサン・コンパニ監督は選手たちに、この大敗について何か言うよう求めたという。「するとハリー・ケインが立ち上がって、自分の考えを口にした！ 誰かを傷つけることなく、当時の自分たちにとってそのシーズンに必要だったことを、ただ的確に言い表したんだ。あれには深く感銘を受けた。彼はそれを毎日体現している。だから私にとって、彼がバロンドールを獲らなければならないのは、もはや疑いのないことなんだ。完璧なサッカー選手像を体現しているからだ」

前季、ケインは全公式戦51試合で61ゴールを記録した。FCBのユニフォームでは、イングランド代表の通算成績は147試合146得点となっている。もっとも、ケインはバイエルンでチャンピオンズリーグも、イングランド代表でワールドカップも制していないとはいえ、バロンドール受賞の可能性は決して低くない。

最大のライバルと見られているのは、FCバルセロナへ移籍したロドリ、そしてワールドカップですでに最優秀選手に選ばれている同じスペイン代表のラミン・ヤマルだ。さらに、チャンピオンズリーグ王者PSGからは、ヴィティーニャ、フヴィチャ・クヴァラツヘリア、そして前回受賞者ウスマン・デンベレの3人にもチャンスがあると見られている。

ケインは2023年、約1億ユーロでトッテナム・ホットスパーからミュンヘンへ移籍した。契約は来夏で満了する。ケインによれば、延長交渉は「今週か来週」に始まる予定だという。双方とも「落ち着いている」。はっきりしているのは、バイエルンがこのイングランド代表を何としても引き留めたいということだ。「彼は我々がこれまで行った中で最高の補強だった」と名誉会長のウリ・ヘーネスは最近語っていた。会長のヘルベルト・ハイナーも、ケインは「FCバイエルンでゲルト・ミュラーやカール＝ハインツ・ルンメニゲのようなストライカーのレジェンドと同列に並ぶ」と称賛した。

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FCバイエルン、噂：イスマエル・サイバリがPSVアイントホーフェンから正式に別れを告げる見込み

フランツ・ベッケンバウアー・スーパーカップのBVB戦の翌日、新戦力イスマエル・サイバリは、かつての所属先であるPSVアイントホーフェンをどうやら特別な形で訪れるようだ。

オランダのEindhovens Dagbladによると、サイバリはPSVのFCフローニンゲン戦で公式に送別される予定で、試合開始前には名誉周回も行われるという。

サイバリは2020年、KRCヘンクの下部組織からPSVへ移籍した。セカンドチームでの2年を経てトップチームに昇格し、アイントホーフェンでは公式戦通算142試合に出場。42得点29アシストを記録し、その後ワールドカップではモロッコ代表として3得点を挙げて印象を残した。

FCバイエルン・ミュンヘンは、報じられるところによればサイバリ獲得のために5000万ユーロに加え、出来高ボーナスとして最大500万ユーロを支払った。ボルシア・ドルトムント戦で公式戦デビューを飾る可能性がある。

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