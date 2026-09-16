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FCバイエルン・ミュンヘン、うわさ：カスパーがドレーゼンの後任に？

FCバイエルン・ミュンヘンの取締役会トップ、ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンは、ドイツの記録的王者との2029年までの契約を、オプションによって一方的に2030年まで延長できる条項を持っているようだ。

そう報じたのはポータルサイトAbsolut Bayern。ドレーゼンはつい最近、スポーツ担当取締役のマックス・エベールとともにバイエルンとの契約を2029年まで延長したばかりだった。従来の契約は2027年に満了する予定だった。

それでも、ミュンヘンはすでにドレーゼン後の時代に備えているようだ。報道によれば、年初にVfBシュトゥットガルトから迎えた新マーケティング担当取締役ルーヴェン・カスパーには、ゼーベナー・シュトラーセのトップ職に就くチャンスがあるとみられている。

カスパーは最近、いくつかの利益の大きいスポンサー契約やNHLとの協力関係で注目を集めていた。FCBでは44歳の仕事ぶりが評価されているという。

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FCバイエルン・ミュンヘン、うわさ：FCBは超逸材を獲得するのか？

FCバイエルン・ミュンヘンは、マンチェスター・ユナイテッドのわずか15歳の超逸材JJ・ガブリエルの移籍に関心を示している複数クラブの一つであるようだ。そう報じたのはThe Athletic。

Telegraphによれば、このアタッカーはレッドデビルズの首脳陣に対し、クラブをどうしても離れたいとして自身の登録を解除するよう求めたという。

この若手は最大級の才能の一人と見なされており、イングランドでは「キッド・メッシ」という愛称でも知られている。昨季はU18プレミアリーグの最優秀選手に選ばれた。

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FCバイエルン・ミュンヘン、うわさ：FCBが数百万ユーロ規模の契約を正式発表

FCバイエルンと、そのブランドHYLOを擁するUrsapharm Arzneimittel GmbHは協力関係を継続する。2017年から続くこのパートナーシップは、ゴールドパートナーとしてさらに3年間延長され、2029年までとなる。ドイツの記録的王者が火曜日に発表した。

「スポーツでも人生でも、しっかり見通せることは不可欠だ。FCバイエルンとHYLOのパートナーシップは、今ではおよそ10年にわたり、信頼、継続性、そして共通の目標によって特徴づけられてきた。だからこそ、この協力関係を2029年まで継続するだけでなく、さらに我々のバスケットボールチーム、女子チーム、そしてeスポーツチームへと拡大できることを非常にうれしく思っている」と、マーケティング担当取締役ルーヴェン・カスパーは説明した。

FCバイエルンのゴールドパートナーがいくら支払っているのかは公表されていない。ただ、報道によれば、年間で推定300万〜500万ユーロが支払われているとみられる。

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