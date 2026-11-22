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バイエルンは間もなく始まる冬の移籍期間での補強に慎重な姿勢を示している。一方、負傷したマイケル・オリーセとハリー・ケインはファンクラブ訪問を取りやめた。バイエルンのニュースと噂をお届けする。

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バイエルン、ニュース：ハイナー会長とドレーゼンCEO、冬の補強に慎重

バイエルンのヘルベルト・ハイナー会長とヤン＝クリスティアン・ドレーゼンCEOは土曜日、年次総会の傍らで、冬の補強の可能性について慎重な姿勢を示した。

ハイナー会長はドイツ最多優勝クラブの現状をこう説明した。「事実として、これは想定していなかった状況だ。一方で、ルイス・ディアスが戻ってくるし、フォンジー（アルフォンソ・デイヴィス）も2週間後には再びプレーできる状態になる。セルジュ（ニャブリ）も少しずつ練習に復帰している。だから、冬の中断期間に動く必要があるとは思わない」

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ハイナー会長は、冬の補強にはいずれにせよ慎重になるべきだとの考えを示した。「必要であれば、バイエルンにはいつでも対応する力がある。ただ、それは我々の望みではない。振り返ると、冬や移籍期間の最後の数日間に獲得した選手については、あまりうまくいかなかった」

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ドレーゼンCEOも同様の見方を示した。これまで冬の補強は「計画になかった」と明かし、まずは「復帰する選手を待たなければならない」と説明した。「ジャマル・ムシアラが復帰し、ルイス・ディアスやアルフォンソ・デイヴィスなど、ほかにも復帰が近い選手がいる。その上で、冬にどう対応するかを見極める。現時点では、大きく動くつもりはない」

もっとも、サッカー界の状況は目まぐるしく変わるという。「それを昨日、目の当たりにした。相手選手のあのまったく不要なプレーによって、ハリー・ケインを数カ月失うと誰が予想しただろうか。だから、現状について何かを断言するのは難しい。たいてい後で、その発言が自分に返ってくる」とドレーゼンCEOは語った。

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ケインのようなストライカーを簡単に代えることはできないとも、ドレーゼンCEOは説明した。「彼には我々のプレーに活気を与え、リズムをつくる独自のやり方がある。監督が適切な答えを見つけると、私は確信している」

イングランド代表FWは金曜日の夜、 ケルンと1-1で引き分けた試合で脛腓靱帯を断裂 。バイエルンでは数カ月間の離脱が見込まれている。

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また、 マイケル・オリーセもケルン戦で負傷した が、来週末のハンブルガーSV戦には出場できる可能性がある。さらに、バイエルンは現在、マヌエル・ノイアー、アルフォンソ・デイヴィス、イスマエル・サイバリ、セルジュ・ニャブリ、ルイス・ディアスも欠いている。

Getty Images

バイエルン、噂：オリーセとケインがファンクラブ訪問を中止

ハリー・ケインとマイケル・オリーセは負傷のため、日曜日に予定されていたファンクラブ訪問を中止したようだ。『ビルト』が報じた。

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バイエルンの両スター選手は本来、ケインがトラウンシュタインの「FC Bayern Fanclub Rot-Weisse-Traun」を、オリーセがアウクスブルク近郊の「Schiltberger Bajuwaren」を訪問する予定だった。しかし、負傷によって実現しなくなった。

ケインは金曜日のケルン戦で脛腓靱帯を断裂し、バイエルンで数カ月間離脱する。一方、オリーセもケルン戦で負傷したものの、負ったのは軽い打撲「だけ」で、来週末のハンブルガーSV戦には出場できる可能性がある。

Getty Images

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バイエルン、ニュース：グアルディオラがコンパニを絶賛

ペップ・グアルディオラが、バイエルンのヴァンサン・コンパニ監督を絶賛した。

「彼はマンチェスター・シティで私のキャプテンだった。私がシティの監督に就任したときには大いに助けてくれたし、当時から素晴らしい監督になると分かっていた。今、彼がここブンデスリーガにいることを本当にうれしく思う」と、スペイン人指揮官は『ブンデスリーガ・マガジン』のインタビューで語った。

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昨夏にマンチェスター・シティの監督を退任してからは、2013年から2016年にかけてバイエルンを率いたブンデスリーガを、再び以前より熱心に追えるようになった。「今はもちろん、ブンデスリーガ、特にヴァンサン・コンパニ率いるバイエルンを見る時間が増えた」とグアルディオラは話した。

ゼーベナー通りで過ごした3年間についても、スペイン人指揮官にはほぼ良い思い出しかない。「ミュンヘンで過ごした時間は、家族にとって最も素晴らしい時期だった。子どもたちは5歳、9歳、12歳で、当時はみんな一緒にいた。今は携帯電話やSNSを通じて、母親や父親と連絡を取っている」

Getty Images

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