FCバイエルン・ミュンヘンのさらなるニュース＆うわさ：

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FCバイエルン：カール＝ハインツ・ルンメニゲが重大な出来事を認める

FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース：ルンメニゲがオリーズの契約とヤマルとの比較について語る

FCバイエルン・ミュンヘンは、スーパースターのミヒャエル・オリーズに退団の可能性があるというあらゆるうわさに対し、懸命に最大限の落ち着きを持って向き合おうとしているが、1つは明らかだ。「いつか彼と話し合い、相応のオファーを提示しなければならないだろう」。監査役のカール＝ハインツ・ルンメニゲが、ミュンヘンのAbendzeitung紙のインタビューでそう語った。

オリーズはドイツ記録王者と2029年夏まで契約を結んでいるものの、バイエルン首脳陣は2031年までの前倒し延長を望んでいる。報道によれば、その一環としてフランス代表の給与は2500万ユーロの水準まで引き上げられる見通しで、そうなればハリー・ケインやジャマル・ムシアラのような高給取りに肩を並べることになる。ルンメニゲにとって、オリーズはFCバルセロナのラミネ・ヤマルと並ぶ世界最高の右ウイングであり、バイエルンのスターについては「現時点ではさらに成熟している」と評価している。

契約延長と昇給が実現すれば、バイエルンはレアル・マドリーやFCリバプールのような関心を示すクラブからのいかなるオファーに対しても、すでに良好な立場をさらに強化することになる。うわさによれば、ミュンヘンの意思決定者たちはオリーズと高額な契約解除条項を取り決めることを思い描いているという。金額は2億5000万ユーロとされる。

ルンメニゲは24歳との交渉について時期の見通しは示さなかった。一方で、スポーツ担当取締役のマックス・エーベルとCEOのヤン＝クリスティアン・ドレーゼンは2027年夏を見据えており、その時点で「彼の側に延長への傾向があるのか、それともないのか」を知りたいと、エーベルは述べた。

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FCバイエルン・ミュンヘン、うわさ：バーミンガムにFCB支店？

昨夏、いくつかのクラブがミュンヘンとキム・ミンジェの状況に目を向けた。センターバックはバイエルンの売却候補と見なされていたが、最終的にはイザール川のほとりに残留し、指揮官ヴァンサン・コンパニのチームにとっての自身の価値を、まだ始まったばかりのシーズンでの力強いパフォーマンスによってすでに強く示している。

Bayern-InsiderによるBildのポッドキャストによれば、夏に関心を示していたクラブの1つであるヨーロッパリーグ王者アストン・ヴィラは、引き続きキムを注視しており、2027年夏の獲得に関心を示しているという。キムのミュンヘンでの契約は2028年まで残っている。しかし、かつての不安定な立場の売却候補は、今では延長候補になっているようだ。Sport Bildによれば、バイエルン首脳陣は秋に29歳の韓国代表との交渉を開始したい考えだという。

仮にキムが実際にバーミンガムへ移籍した場合、そこで2人の元チームメートと再会することになる。今夏から、レオン・ゴレツカとニコラス・ジャクソンの両選手がヴィラと契約している。

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FCバイエルン・ミュンヘン、うわさ：元マインツ選手はFCB移籍寸前だった

イェレマイア・セント・ジュステは、2022年にあと一歩でFCバイエルン入りするところだった。「本当にあと少しだったが、その後で肩を脱臼した」と、フェイエノールト・ロッテルダム所属のこのDFはVoetbal Internationalに語った。「その年、必要だったので両肩を手術した。その後は二度と問題はなかったが、それでも移籍は実現しなかった」

バイエルンに加えてボルシア・ドルトムントもこのオランダ人に関心を示していたというが、両クラブはためらい、最終的にセント・ジュステは1. FSVマインツからスポルティング・リスボンへ移籍した。この夏、センターバックはフェイエノールトへ加入した。元バイエルン監督のユリアン・ナーゲルスマンは、セント・ジュステの強力な支持者だったとされている。

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FCバイエルン・ミュンヘン、うわさ：トマス・アラウホは依然としてFCBのテーマ

昨夏、ベンフィカ・リスボンのトマス・アラウホはバイエルンの関心の的になっていたという。ただし、BildのポッドキャストBayern Insiderによれば、ミュンヘン側が24歳のセンターバック獲得に動いたのは、ミンジェ・キムか伊藤洋輝のいずれかがクラブを去った場合だけだったという。両DFはバイエルンに残留し、アラウホは引き続きベンフィカでプレーしている。ポルトガル代表（6試合出場）の同選手は、2031年夏まで契約を結んでいる。

ただ、アラウホは引き続きバイエルンのメモ帳に載っており、将来的に再び候補となる可能性があると、Bayern Insiderは伝えている。

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