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FCバイエルン、ニュース：ハイナーがフロイントとの契約延長を示唆

会長ヘルベルト・ハイナーが、スポーツディレクターのクリストフ・フロイントとの契約延長を示唆した。「取締役会が取り組んでおり、クリストフ・フロイントが契約延長することを私は非常に楽観視している」と、ハイナーは月曜日の夜、FCバイエルンのバスケットボール部門創設80周年を祝うガラで語った。

8月末、ミュンヘンはすでに最高経営責任者のヤン＝クリスティアン・ドレーゼン、そしてスポーツ担当取締役のマックス・エーベルと前倒しで契約を延長していた。2人とも2029年までの契約にサインした。 ここ数日、ドレーゼンとエーベルの両者も、フロイントが近くこれに続くことに楽観的な見方を示していた。

フロイントは2023年にRBザルツブルクからFCバイエルンへ移籍しており、現在の契約は来夏に満了する。49歳のオーストリア人はミュンヘンで新戦力の獲得に関わるだけでなく、キャンパスとの連携役も担っている。

Getty Images

FCバイエルン、ニュース：ハイナーがエーベルをめぐるヘーネスの発言に反応

エーベルとの契約延長に先立っては数週間にわたる議論があり、クラブの後見人であり監査役でもあるウリ・ヘーネスの広く引用された発言によって、それはさらに過熱していた。5月末のDFBポカール決勝の直前、ヘーネスはエーベルの契約延長の可能性について「60対40」だと強調し、彼の仕事にはまだ「疑問」があると述べていた。

しかし、ハイナーによれば内部では一度も懸念はなかったという。「長い行ったり来たりがあったというのには、私は完全に異を唱える。それはいつも君たちが報道で作っていたことだ。私たちは常に8月に決めると言っていた。そして8月に決めた」と、ハイナーは語った。

ヘーネスの発言について具体的に問われると、ハイナーはこう返した。「だって、君たちが彼に絶えず尋ねていたからだ。でも監査役会は――これも私はもう何度か言っているが――建設的かつ一貫してその役割を果たしている。そして私たちはそのように決断した」。このイベントでは、ヘーネス自身も当時の発言について語り、エーベルの成長を称賛した。

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FCバイエルン、ニュース：オアシスが2027年にアリアンツ・アレーナで公演

伝説的バンドのオアシスが来夏、FCバイエルンのアリアンツ・アレーナで2公演を行う。ミュンヘンが月曜日の夜にこれを発表した。公演は2027年7月2日と3日に開催される。

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