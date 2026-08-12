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FCバイエルン・ミュンヘン、噂：補強打ち止めを明言したにもかかわらず、プレミアリーグで動くのか？

FCバイエルン・ミュンヘンでは、レンタル移籍していたニコラス・ジャクソンがチェルシーに復帰したことで、ハリー・ケインが最前線で唯一の存在となっている。イングランド代表FWにバックアッパーは加わるのだろうか。

イタリア人スポーツジャーナリストのニコロ・スキラによると、ドイツ王者はこの状況を改善したいと考えており、そのためブレントフォードのイゴール・チアゴについて問い合わせを行ったという。スキラによれば、関係者の間ではすでに最初の話し合いも行われたというが、詳細な情報は明かされていない。

25歳のチアゴは2024年夏にプレミアリーグのクラブへ加入し、昨季はイングランド1部でも屈指の危険なアタッカーの一人だった。公式戦40試合でブレントフォードのために25得点を記録し、プレミアリーグだけでも22ゴールを挙げた。さらに1得点をアシストで演出している。

もっとも、このブラジル人を安価で獲得するのは難しいだろう。ブレンフォードとの契約は2031年6月30日まで残っており、伝えられるところによれば契約解除条項は存在しない。

また、ミュンヘン側の動きに否定的な材料として、クラブ首脳陣がつい最近、加入面での移籍活動は完了したと明かしていたこともある。そのため、FCバイエルンは現在の移籍期間でもうこれ以上選手を獲得しない意向のはずだ。

そもそも、ケインのバックアッパー確保はゼーベナー通りでそれほど高い優先事項ではなかったとも伝えられている。その代わりに、アイントラハト・フランクフルトのナサニエル・ブラウンとPSVアイントホーフェンのイスマエル・サイバリを、サイドバックと前線のサイドの補強として確保した。加えて、センターフォワードの役割をこなせるセルジュ・ニャブリもすでに陣容にいる。

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FCバイエルン・ミュンヘン、噂：FCBの有望株に大きな関心

バイエルン・ミュンヘンの有望株フェリペ・チャベスが、複数のドイツ国内クラブおよび海外クラブの関心を集めているようだ。これはSkyが報じている。

それによると、VfLヴォルフスブルク、SCパーダーボルン、スペインのデポルティボ・ラ・コルーニャ、そして名前の明かされていないポルトガルの1部クラブが、このまだ19歳のMFに注目しているという。

チャベスはヴァンサン・コンパニ監督の下でプレシーズンに好パフォーマンスを見せたものの、トップチームで定期的に出場機会を得る見通しはあまり明るくない。そのため、バイエルンはこの逸材をさらに1シーズン、レンタルに出すことを検討しているようだ。

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FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース：ノイアーが現役続行の可能性を残す

マヌエル・ノイアーは、来季終了時にFCバイエルン・ミュンヘンでキャリアを終えるかどうかについて、まだ最終決断を下していない。

Skyのインタビューで、40歳のノイアーは2026-27シーズンを超えて現役を続ける可能性を残した。「100パーセントということはまったくない。絶対に決まっているわけでもないが、その可能性は高い」と語っている。

ほんの数週間前、この元ドイツ代表GKは、おそらくプロサッカー選手として最後のシーズンに入ると発表したばかりだった。「『これが自分の最後の試合だ』と言うために試合をしているわけではない。たとえ、どこかのスタジアムで最後になっているかもしれないとしてもね。でも、引退する可能性はかなり高いと思っている」と、FCBのテーガーンゼー合宿地でノイアーは語っていた。

さらにバイエルンのキャプテンは、通常の状況であれば今夏にも現役を引退していた可能性が高かったと明かした。「おそらく85パーセントのケースでは辞めていただろう。でも、このチーム、このスタッフ、そしてコーチ陣と一緒にいるのは本当に楽しい」。なお、契約は2027年までとなっている。

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FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース：若手選手たちが新背番号を受け取る

FCバイエルン・ミュンヘンは、来季に向けた一部若手選手の公式背番号を発表した。各選手に割り当てられた番号は以下の通り。

カッシアーノ・キアラ #30

ウィズダム・マイク #36

メイコン・カルドーゾ #49

ティム・ビンダー #46

フィリプ・パヴィッチ #43

ダビド・サントス・ダイバー #47

バスティアン・アッソモ #48

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