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FCバイエルン・ミュンヘン、噂：ムシアラの復帰プランはこうなる見通し

先週土曜日、ジャマル・ムシアラが今季のFCバイエルンで公式戦デビューを果たした。23歳のムシアラはシャルケで、57分からレナート・カールに代わって出場した。 最初の印象は十分にポジティブなものだった。昇格組相手に0－0と、プレー面では多くがうまくいかなかったものの、ムシアラはキレがあり、意欲的で、たくましく映った。

数週間前、2試合のテストマッチで倒れたあと、神経機能障害のため戦列を離れて以降、これがこのドイツ代表選手にとって最初の出場だった。ムシアラはその結果、ドルトムントでのBVBとのスーパーカップ（2－1）、VfBシュツットガルトとのブンデスリーガ開幕戦（5－1）、そしてVfLオスナブリュックとのDFBポカール1回戦（3－1）を欠場していた。

「あの出来事のあと、彼が必要としていた落ち着きを、ある程度与えた」と、バイエルンのスポーツ担当取締役マックス・エーベルはシャルケ戦後に語った。「投薬は調整された。その後は医師陣、コーチングスタッフ、そしてもちろん本人とも話し合いながら、彼がどう感じているのか、そして今日またプレーできる準備が整ったかを確認した。だからこそ、彼は明確な選択肢でもあるし、メンバーに入っていればすぐに起用される。我々は再びジャマルが、自分たちのために試合を決めてくれることを楽しみにしている」

しかし、Bild の報道によると、ムシアラは今後も慎重にコンディションを整えていく方針で、「少しずつより多くの出場時間を得る」ことになる見通しだ。また、負荷を適切な範囲に保つため、繰り返し休養も挟むという。これは、Bildによれば、指揮官ヴァンサン・コンパニとの緊密な連携のもとで進められる。

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FCバイエルン・ミュンヘン、噂：クリストフ・フロイントは何がネックになっているのか？

ミュンヘナー・アーベントツァイトゥングの報道によると、FCバイエルンは2027年までとなっているスポーツディレクターとの契約を延長したい考えで、できれば11月の年次総会前にまとめたいという。ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンCEOとスポーツ担当取締役マックス・エーベルが来夏以降もドイツ記録王者に残ることが決まったあと、このオーストリア人を加えて三頭体制を完成させたい考えのようだ。

ただし、フロイントは現在「熟考段階」にあるという。AZによれば、チーフスカウトのニルス・シュマットケの将来が一因になっている。シュマットケもフロイントと同じく2027年までの契約を結んでいる。エーベルの腹心とされるシュマットケが退任すれば、「フロイントは自らの考えに沿ったチーフスカウトを据えることができるだろう」とされている。

フロイントとの延長に向けた流れは前向きだ。彼は一貫して高い評価を受けており、特にキャンパスでの仕事が評価されているためだ。また、ヴァンサン・コンパニ監督との関係も非常に良好だという。

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FCバイエルン・ミュンヘン、ニュース：ハリー・ケインはチャンピオンズリーグ制覇を望む

ストライカーのハリー・ケインは今季、FCバイエルンでついに悲願のチャンピオンズリーグ優勝を成し遂げたいと考えている。33歳のケインは、木曜日（21時／DAZN）のボデ／グリムトとの欧州最高峰大会初戦を前に、 TNT Sportsでこう語った。「僕たちはその目前まで来ている。昨季はほんの小さなことが違いを生んだ。だから今季は『自分たちの年にしなければならない』という思いで臨む」

前季、後に王者となるパリ・サンジェルマンに苦い準決勝敗退を喫したあと、ミュンヘンは7度目の欧州最高峰制覇を渇望している。

ただ、チャンピオンズリーグでは「単に最高のチームであるだけではだめだ。時には正しい瞬間に必要な運も要る」とケインは述べた。「必要な突破とチャンピオンズリーグ優勝のために、その小さな違いを自分たちが生み出せるかどうかが問題だ。それが僕の目標であり、チーム全体の目標でもある」

イングランド代表主将は、だからこそ現役引退についてまだ考えていないのだと強調した。「クラブレベルでは、まだ勝ち取りたいものがある。代表チームでも同じだ」と、昨季にFCバイエルンとイングランドで圧巻の73ゴールを記録していたケインは語った。「だから僕にとっては、この瞬間をできるだけ長く味わうことが大事なんだ」

(SID)

FCバイエルン・ミュンヘン、試合日程：FCBの次の試合