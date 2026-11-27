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バイエルン・ミュンヘンが、欧州サッカー界で最も注目を集める若手FWの一人、ニコロ・トレゾルディの獲得レースを制するべく早くも動き出した。同選手にはバルセロナ首脳陣も関心を寄せているが、ドイツのクラブがすでに第一歩を踏み出した一方で、カタルーニャのクラブは依然として選手の成長を見守るにとどまっている。

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ジャーナリストのクリスティアン・ファルク氏は金曜日、『ビルト』を通じて、バイエルン・ミュンヘンがクラブ・ブルッヘのFWの関係者と初期段階の接触を行ったことを明らかにした。

ファルク氏は「ニコロ・トレゾルディはバイエルン・ミュンヘンのリストに入っており、選手の関係者との話し合いが行われている」と伝えている。

トレゾルディは、バイエルン・ミュンヘンのスカウト部門責任者で、来年1月にクラブを去る予定のニルス・シュマトケ氏が高く評価していた選手の一人だった。

シュマトケ氏は退団するものの、それによってバイエルンのトレゾルディへの関心が揺らぐことはない。クラブは同選手を将来に向けた有望な投資と見ており、獲得に向けた動きは2027年夏を見据えたものだという。

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クラブ・ブルッヘはシーズン途中に攻撃陣の最大の武器を手放すつもりはなく、バイエルン・ミュンヘンも取引の成立を急ぐ考えはないようだ。

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様子をうかがうバルセロナ

一方、バルセロナはこれまでのところ、同選手の獲得に向けて動きを加速させる兆候を一切見せていない。

ベルギー紙『ヘット・ニーウスブラット』によると、バルセロナはチャンピオンズリーグのクラブ・ブルッヘ対リヴァプール戦にスカウトを派遣し、トレゾルディのプレーを間近でチェックしたという。

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また、ミランとバイエルン・ミュンヘンもこの若きFWの動向を強い関心をもって注視している。

22歳のトレゾルディは今シーズン、19試合で16ゴールを記録しており、そのうち5ゴールはチャンピオンズリーグで挙げたものだ。

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その得点力とフィジカル能力、さらに大きな伸びしろを備えていることから、欧州で最も需要の高い若手FWの一人となっている。

新スタジアム建設資金となる移籍

バルセロナにとって獲得への最大の障壁となりそうなのが移籍金だ。ベルギーメディアによると、クラブ・ブルッヘ首脳陣は同選手の放出にあたり6000万～7000万ユーロを求めているという。

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クラブ・ブルッヘは2025年夏、わずか750万ユーロでハノーファーからトレゾルディを獲得しており、契約は2029年まで残っている。

クラブ・ブルッヘは昨夏、ローマからの3500万ユーロのオファーを拒否している。また、今後の移籍で得る収入の大部分を新スタジアムの建設資金に充てる計画だ。

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バイエルン・ミュンヘンは、このFWを巡る争奪戦が激しさを増していることから、狙いとする移籍時期よりもかなり前から動き出す必要があると判断した。

一方のバルセロナは依然として視察の段階にとどまっており、選手の関係者との接触やクラブ・ブルッヘとの交渉は明らかになっていない。

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昨夏にはすでに接触があったものの、当時はクラブ内に多くの不確定要素を抱えていたため、話は凍結された。

求められる移籍金の高騰と争奪戦の激化により、トレゾルディのバルセロナ移籍はほぼ不可能に近い状況となっている。