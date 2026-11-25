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バイエルン・ミュンヘンは、ジャマル・ムシアラの健康状態を巡る憶測を受け、異例の公式声明を発表した。今週、選手の代理人と面会し、症状が確認された時期と双方の協力関係について認識を明確にした。

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健康状態を巡る経緯を明確化

ドイツ王者が声明を出したのは、ムシアラとクラブがいつ 神経系の問題を把握したのか を巡る報道が相次いだためだ。クラブは、23歳のムシアラが「欠神発作に似た症状」について初めて診察を受けたのは2025年4月22日だったと確認した。適切な対応が取られないまま、それ以前から症状が知られていたとの見方を否定するため、経緯を明らかにした形だ。

選手の代理人である11WINSと共同で発表した声明で、クラブは次のように述べた。「昨日（火曜日）、バイエルン・ミュンヘンとジャマル・ムシアラの代理人の間で建設的な面会が行われた。双方にとって、選手の健康が何よりも優先される。ムシアラには復帰に向けて全面的な支援が提供されている」

代理人との建設的な協議

今回の面会では、目下の健康問題にとどまらず、ドイツ代表選手の長期的な将来についても話し合われた。ムシアラの体調を巡ってさまざまな声が上がる中、クラブは代理人との協議を「建設的」で「協力的な精神に基づくもの」と表現した。現在は健康状態が最優先だが、双方の仕事上の関係は維持されていることを示している。

公式声明は「バイエルンとムシアラの代理人は、協力関係を保ち、信頼を基盤として協議を続けることで合意した」と結んだ。

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クラブ首脳陣も支持

『スカイ・ドイツ』によると、これほど詳細な内容を公表する決定は、アリアンツ・アレーナで強い影響力を持つ人物たちの支持を得ているという。ウリ・ヘーネス名誉会長とカール＝ハインツ・ルンメニゲ元CEOも声明の内容を全面的に支持していると報じられている。ムシアラがクラブの今後の計画の中心と見なされているだけに、両者の関与はクラブが事態をいかに重く受け止めているかを示している。

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スポーツ担当取締役のマックス・エベルルも、最近のファンクラブ訪問時にムシアラを擁護してきた。クラブ首脳陣は重要な戦力を守りたい考えだ。ムシアラは2025年2月に2030年までの高額な契約延長にサインしている。

回復と今後に焦点

症状を巡る経緯が明らかになったことで、焦点はムシアラの回復に移る。クラブは具体的な復帰時期を示しておらず、本人の健康が唯一の優先事項だと強調している。神経学的な機能障害は複雑で、離脱中にムシアラには「意識が途切れる症状」も見られたため、慎重な対応が必要となる。ピッチに復帰できる状態になれば、ムシアラは引き続きヴァンサン・コンパニ監督の構想に欠かせない存在だ。