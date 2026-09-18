バイエルン・ミュンヘンは、イングランド代表主将ハリー・ケインとの契約延長交渉において重要な段階に到達し、2027年6月以降もアリアンツ・アレーナに残留させることを目指している。両者は先週末、ストライカーの代理人立ち会いのもとで新たな交渉のラウンドを行い、期待される契約更新の内容について協議した。

「フット・メルカート」が伝えたところによると、交渉は少なくとも2年間の延長、すなわち2029年夏までの契約更新に向かっており、33歳のストライカーはより長期の契約に署名することに全面的に前向きな姿勢を示している。ケインはユーロ2028まで欧州最高レベルの舞台に居続けることを望んでおり、加えて2030年ワールドカップ出場も将来の目標の一つに据えている。

金銭面は交渉テーブルの主要かつ中心的な論点の一つであり続けている。ケインは現在、年間およそ2500万ユーロを受け取っており、2年間の延長であればこの給与を維持できる可能性がある。一方、より長期の契約の場合は、違約金条項の設定の可能性とともに、年俸の減額が伴うこともあり得る。また、レアル・マドリードやイングランドおよびサウジアラビアのクラブが彼を望んでいるとする報道が名前を結びつけているにもかかわらず、これまでのところ他のいかなる相手とも正式な交渉は行われていない。

このイングランド代表ストライカーは、2023年夏にトッテナム・ホットスパーから移籍して以来、並外れた期間を過ごしている。全大会を通じてバイエルンのユニフォームで戦った153試合で150ゴールを挙げ、34アシストを記録した。昨シーズンだけで61ゴールを決めている。一方、このベテランストライカーは、次の段階においてバイエルン・ミュンヘンとともにチャンピオンズリーグ制覇を最優先事項の筆頭に掲げている。

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