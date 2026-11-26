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ヨシュア・キミッヒがバイエルン・ミュンヘンの対応を厳しく批判した。バイエルンの主将は、ジャマル・ムシアラの健康問題を巡る情報発信を「まったく理解できない」としている。

バイエルンは調子を落としている。先週末、最多優勝クラブはホームで下位のケルンを相手に散々な一戦を経験した。

期待外れの引き分け（1-1）に終わっただけでなく、ヴァンサン・コンパニ監督は前半のうちに主力２人を失った。ハリー・ケインとマイケル・オリーズが早々にピッチを退いたのだ。

２人は、すでに長期離脱しており、今も負傷中のセルジュ・ニャブリとイスマエル・サイバリがいる負傷者リストに加わった。さらに水曜夜、チャンピオンズリーグで、負傷者を抱えるバイエルンは新たな打撃を受けた。

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フランス北部のリールに乗り込んだドイツの強豪は敗戦。試合前にチャンピオンズリーグの順位表で下から２番目につけていたフランスのチームが、上田綺世のゴールもあって２-１で勝利した。

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さらに、今シーズンからてんかん発作に悩まされているジャマル・ムシアラの状況を巡っても、クラブ内は落ち着かない。ムシアラはてんかんの一種である欠神発作と診断されている。

その後、名誉会長のウリ・ヘーネスは、ムシアラがかつてのレベルに戻れるのかと公然と疑問を呈し、2025年に結んだ年俸約2500万ユーロの契約にも公に疑問を投げかけるなど、冷淡とも取れる発言をした。

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ムシアラはクラブ首脳陣にプライバシーの尊重と支援を求めたが、そうしたものを感じられなかった。これを受け、バイエルンは水曜日に声明を発表。ムシアラの代理人らとの話し合いは「建設的」だったとし、今後のやり取りは「非公開」にすると記した。

キミッヒはこの状況に納得していない。「クラブにとって簡単な状況ではないことは十分理解している」と、バイエルンの主将はリールでの敗戦後に語った。

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「だが、理解できないのは、この件を外部に伝えるやり方だ。それによって選手が犠牲になることは、決してあってはならない。もちろんクラブは常に最優先で、私たち選手より大きな存在だ。しかし、一人の人間より大きな存在ではない」

「まったく受け入れられないし、バイエルンらしくない。特に、私自身がこのクラブの特別さを何度も強調してきた今の時期にはなおさらだ。今回起きたことは、決してあってはならなかった。まったく理解できない」