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ウリ・ヘーネス、ヤン＝クリスティアン・ドレーゼンに続き、カール＝ハインツ・ルンメニゲも、かつて絶賛されたジャマル・ムシアラに厳しい言葉を向けた。そのインタビューは時機を誤り、同時に内情をうかがわせるものだった。コラム。

バイエルンがジャマル・ムシアラとの契約延長を発表したのは、よりによって2月14日だった。愛の日、バレンタインデーである。当時、2025年初めのバイエルン首脳陣は、明らかに胸を躍らせていた。ヘルベルト・ハイナー会長はこの契約を「クラブとファンへの贈り物」と呼び、こう語った。「スポーツ部門の首脳陣と取締役会を称えたい。今日はバイエルンにとって非常に良い日だ」

今となっては別の時代の言葉に聞こえる。というのも、ミュンヘンの首脳陣は現在、2025年のそのバレンタインデーはバイエルンにとって非常に悪い日だった、という見解で一致しているようだからだ。

当時、選手として全盛期にあり、世界で最も将来を嘱望される選手の一人だったムシアラには、2030年までの契約延長に際し、年俸2500万ユーロが約束された。だが、それ以来、けがや健康上の問題もあって、自身に責任のない事情とはいえ、その額に見合う働きをまったく示せていない。首脳陣が大いに懸念しているのは、この先も見合う働きができないかもしれないということだ。だからこそ、近いうちに年俸についてもう一度話し合う必要があるかもしれない。つまり、減額するということだ。

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ミュンヘンの首脳陣は現在、目を引くほど足並みをそろえた発言を通じて、この見解を広めている。 まず2週間前にクラブの重鎮ウリ・ヘーネスが口火を切り 、今週水曜日にはヤン＝クリスティアン・ドレーゼン最高経営責任者が続いた。そして金曜日、1.FCケルンとの1-1の試合後には、ヘーネスと同じく監査役会の一員であるカール＝ハインツ・ルンメニゲが、Sky これまでで最も厳しい言葉を口にした 。こうした一連の発言は内情を色濃くうかがわせるが、現在の状況では完全に逆効果だ。

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ルンメニゲの発言は、競技面での成功の可能性も損なう

ルンメニゲのインタビューは、ミュンヘン側にとって散々な夜をさらに悪い形で締めくくるものだった。 降格候補の1.FCケルンをホームに迎えながら、結果は1-1の引き分けにとどまった 。さらにバイエルンは、チームのベストプレーヤーであるハリー・ケインとマイケル・オリーズの2人を失った。オリーズについてはその後、やや安心できる情報が出ている一方、 ケインは脛腓靱帯結合の断裂により3～4カ月離脱する 。これで、すでに厳しかった攻撃陣の状況は一段と深刻になった。イスマエル・サイバリとセルジュ・ニャブリも数週間離脱するからだ。ただ、ルイス・ディアスは近く復帰できるかもしれない。

ケルン戦で唯一の明るいニュースは、実のところ、ムシアラが2カ月の負傷離脱を経て復帰したことだった。その喜びに、よりによってルンメニゲが場違いにも思えるインタビューで水を差した。ミュンヘン側にとって全体としてすでに極めて厳しいこの状況で、なぜ今、この問題まで激化させる必要があるのか。

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ルンメニゲのインタビューは、まずムシアラ本人に対して疑問が残る。待ち望んだ復帰という喜ばしい出来事が、期待ではなく疑念を伴うものになってしまったからだ。外から見る限り、伝統的に家族のような結束を重んじるバイエルンらしくない。むしろムシアラは、最高幹部から公然と批判の的にされているようなものだ。

少なくともヴァンサン・コンパニ監督とマックス・エーベルSDは、前日の記者会見と同様、度重なるけがに苦しむムシアラを力強く擁護した。それは、この件を巡る内部の意見の相違も浮き彫りにしている。

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ムシアラ本人への影響を別にしても、ルンメニゲは、選手の離脱に苦しむチームが競技面で成功する可能性を全般的に損なった。長い離脱者リストを考えれば、ムシアラは今、必然的にバイエルンに残された数少ない希望の一人だ。その彼をよりによって今、これほど強い調子で公に批判することは、切実に必要とされる彼の活躍にも、今後の試合結果にも、おそらくプラスにはならない。

IMAGO

バイエルンとジャマル・ムシアラの間に何があったのか？

タイミングの悪さをさておいても、遅くともルンメニゲのインタビューではっきりしたことがある。バイエルンとムシアラ、あるいはその代理人との間には亀裂がある。契約延長の際か、その後に、首脳陣が到底納得できない何かが起きたのだろう。演出されたかのような一連の踏み込んだ発言には、もっともな理由があるはずだ。そうでなければ説明がつかない。そして、それによって首脳陣は、おそらく意図的に、さまざまな憶測を招いている。

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結局のところ、双方の合意で結ばれた契約を、クラブ側がこれほど疑問視するのは極めて異例だ。ただ、今後もムシアラの調子が上向かなければ、その報酬はルンメニゲの言うように「もはや負担できない」と首脳陣が考えるとしても、目指す年俸の減額をどう実現するのかは疑問が残る。

いずれにせよ、ムシアラが自ら進んで減額に同意すれば、非常に驚きだ。そもそも、なぜ同意する必要があるのか。契約は常に賭けである。うまくいくものもあれば、そうでないものもある。クラブが得をすることも、選手が得をすることも、双方が得をすることも、どちらも得をしないこともある。それは誰もが受け入れなければならない。ただし当然、契約時に双方が誠実に向き合っていた場合に限る。

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バイエルン：ジャマル・ムシアラの健康状態に大きな懸念

最後に残るのは、そもそもの核心であるムシアラの健康状態だ。遅くともルンメニゲの発言を受けて、強く懸念せざるを得ない。 ルンメニゲは、まだ23歳のムシアラについて、実際にこう語った 。「我々が知っていることからすると、残念ながら、彼がこのスタジアムで何度も見せてきたレベルに戻るのは難しいと思われる」。その言葉の重みは、2度、3度と読み返して初めてはっきりと伝わってくる。

ルンメニゲの見解の背景にあるのは、夏に公表されたものの、以前から知られていたムシアラの神経機能障害だ。2025年夏に負った腓骨骨折の後遺症も関係しているのかもしれない。いずれにしても驚くべきは、ムシアラが9月中旬に負った筋繊維断裂によって、今回8週間も離脱したことだ。この種のけがで通常見込まれる期間より、明らかに長かった。