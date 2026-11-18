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ヴァンサン・コンパニが倒れてから4週間を経て、監督としてベンチに復帰する。

バイエルンの指揮官は金曜日（20時30分／Sky）、1.FCケルンとのホームゲームでチームを率いる。バイエルンのヤン＝クリスティアン・ドレーゼンCEOが『アーベントツァイトゥング』のイベントで認めた。

ドレーゼンCEOは「そうだ。ヴァンサンはかなり機嫌が良く、今日も私の方へ歩いてきた」と語り、「髄膜の刺激症状は完治した。肩の手術もすでに受けている」と続けた。

コンパニは10月23日に倒れ 、月曜日に初めて練習の指揮に復帰した。髄膜の刺激症状が原因で倒れた際には、肩も脱臼していた。

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40歳の復帰はすでに示唆されていた。バイエルンは水曜日、コンパニが木曜日恒例の試合前記者会見に出席すると発表していた。

Getty Images

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ヴァンサン・コンパニが欠場した試合

コンパニは先週初めにはすでにゼーベナー通りに戻っていた。傷めた左肩は しっかりしたスリングで保護されていた 。バイエルンによると、そこで負傷した肩のリハビリプログラムに取り組んだという。

倒れて以降の試合では、アシスタントコーチのアーロン・ダンクスがコンパニの代役を務めていた。クラブの重鎮ウリ・ヘーネスは11月初めに「代表ウィーク後には再びベンチに座る」と明言していた。

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コンパニはリーグ戦のSCフライブルク戦とマインツ05戦、さらにボルシア・ドルトムントとの上位対決を欠場した。また、カップ戦で勝利した1.FCマクデブルク戦と、チャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリー戦でも不在だった。