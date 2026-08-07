ヨーロッパリーグ予選3回戦の第1戦後、メディアはこの夏の新戦力を絶賛した。スポーツ紙NTV Sporは「アレクサンダー・ニューベル現象」と報じ、Hürriyetは「ニューベルがいなければどうなっていたのか？ ベシクタシュは素晴らしい結果を手にイスタンブールへ戻る。そしてそれはひとえにニューベルのおかげだ」と総括した。

Fotomacは29歳の守護神を「ゴールで際立つ支柱」と称賛。反射神経だけでなく、正確なロングパスでも輝きを放ったと伝えた。Fanatikは、このGKがスュペル・リグのクラブに長く大きな影響を与えると断言している。「ニューベルは、長期的に見てベシクタシュにとって大きな助けとなるGKだ。昨夜、決定的な違いを生み出した」

こうしたメディアの熱狂を生んだきっかけは、チェコでの見事なパフォーマンスだった。フラデツ・クラロベに1-0（前半0-0）で勝利した一戦で、元バイエルンのGKはデータ提供会社Optaによれば合計13本のシュートを防いだ。

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ベシクタシュのアレクサンダー・ニューベル、3試合連続無失点

70分には連続チャンスからの失点の危機を防ぎ、後半アディショナルタイムにはフィリプ・チハクの危険なヘディングシュート（90＋1分）もセーブした。カスーム・ワッタラのイエローレッドカード（71分）で数的不利となったものの、ベシクタシュはセミフ・キリクソイの決勝点（80分）を守り切った。

これでこの守護神は、イーグルスのユニフォームを着て臨んだ公式戦3試合目でも無失点を継続した。前のラウンドでは、すでにデンマーク勢のFCミッティランにも2試合連続で完封勝利を収めていた（1-0、2-0）。

ヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督も満足感を示した。「3試合のどれでも失点しなかった。それをとても喜んでいる。失点すると相手に攻め込まれやすくなり、守備でもより多くのミスが出る。そうならなかったことを本当にうれしく思う」

アレクサンダー・ニューベル「皆と素晴らしい関係を築いている」

ニューベル本人は、自身へのファンの大きな関心にも地に足のついた姿勢で応じた。「素晴らしい気持ちです。加入してからずっと、皆と素晴らしい関係を築いています。これからもそうであってほしい。自分のベストのパフォーマンスを見せることで、チームの助けになりたいです」

最後に彼の中で最も大きかったのは、チーム一丸のパフォーマンスへの喜びだった。「サッカーはチームスポーツで、僕たちは一緒にプレーする。それこそが僕がサッカーで愛していることです。勝った時やゴールを決めた時は一緒に喜ぶし、負けた時の失望も分かち合う。最も大事なのは、チームとして行動すること。自分は良い感覚です。このまま続けていきたいです」と守護神は強調した。

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アレクサンダー・ニューベルのベシクタシュとの契約はいつまで？

ニューベルにとって、イスタンブールでの高い評価はトルコでの理想的なスタートとなっている。2020年夏、当時のU21代表だった彼はFCシャルケ04からFCバイエルン・ミュンヘンへフリーで加入し、中期的にはマヌエル・ノイアーの後継者になることが期待されていた。しかし、その野心的なプロジェクトは早い段階で停滞。6年間の契約期間の中で、このGKがレコードマイスターで記録した公式戦出場はわずか4試合にとどまった。

VfBシュトゥットガルトでの3年間のレンタルを経て、ニューベルはこの夏、ボスポラスでの再出発を決断した。ベシクタシュとは2029年までの契約を締結。ヨーロッパリーグのリーグフェーズ進出を懸けた第2戦は、来週木曜日に本拠地イスタンブールで行われる。